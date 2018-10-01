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Цыганский театр Ромэн. Сцена из спектакля Грушенька

Теперь в Молдове можно стать актером-любителем и получить денежную премию

© Sputnik / Андрей Соломонов
Культура
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В районах Молдовы набирает популярность идея проведения фестивалей любительских спектаклей.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Национальный фестиваль театральных коллективов состоялся в Леовском районе. Праздник собрал театральных деятелей из числа любителей, рассказал корреспонденту Sputnik глава отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Леовского района Михаил Сурук.

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© Photo : из архива театра "С улицы Роз"
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По его словам, Леовский район подхватил эстафету подобных фестивалей у других регионов Молдовы, где эти мероприятия снискали большую популярность у местного населения.

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"Участвовали театральные любительские коллективы, педагоги, энтузиасты. Наша задача — повысить интерес к молдавской народной культуре через театральные постановки. В прошлом году мы предприняли первую попытку в селе Филипень, и сейчас можем с полной ответственностью сказать — фестиваль набирает популярность", — отметил Сурук.

Он рассказал, что на этот раз фестиваль прошел в доме культуры села Романовка. На сцене были представлены фрагменты постановок пьес "Frunze de dor" Иона Друцэ, "Свадьба" Николая Есиненко, "Таке, Янке и Кадыр" Виктора Иона Попа, "Свекровь с тремя невестками" Иона Крянгэ и другие. Участвовали театральные коллективы из сел Романовка, Филипень, Бештемак, Казанжик и Хэнэсений Ной.

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"В следующий раз фестиваль уже пройдет в другом селе нашего района. Так правильнее, проводить эти события не в районном центре, а в селах — ближе к народу. Кстати, победители фестиваля получили денежные призы", — подчеркнул Сурук.

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Теги:
любители, села, актеры, призы, театр, конкурс, деньги, Леова
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