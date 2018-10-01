Великий и ужасный Гофман - премьера знаменитого балета в Кишиневе

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Пока в Кишиневе в Национальном театре оперы и балета с успехом шел XXIV Фестиваль Марии Биешу, на прославленной сцене уже готовили к премьере балет "Сказки Гофмана" на музыку одноименной оперы Жака Оффенбаха.

"Поставка претворяется в жизнь осуществляет как молдавско-российский проект. Хореограф балета — Надежда Калинина, сценограф — Сергей Новиков, костюмер — Татьяна Ногинова. Все они из Санкт-Петербурга. Дирижер — Светлана Попова, из Молдовы, солисты, хор и оркестр — Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу", — рассказала корреспонденту Sputnik театральный критик Елена Узун.

По ее словам, автор литературной основы постановки, классик немецкой литературы Эрнст Теодор Амадей Гофман, изначально стремился стать именно музыкантом и лишь в весьма зрелом возрасте прославился как писатель.

"Среди произведений Гофмана известны оперы "Ундина" и "Аврора", "Месса ре минор", две симфонии, канцонетты, фортепианные сонаты и Большое фортепианного трио. И надо сказать, что это весьма интересные сочинения, имеющие своих исполнителей и слушателей. Мотивы его творчества и биографии положены в основу оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана" и поэмы Миколы Бажана "Ночь Гофмана", где сам Гофман — герой действия. "Щелкунчик и Король Мышей" стал основой двух балетов — это знаменитый "Щелкунчик" Петра Чайковского и "Волшебный орех" Сергея Слонимского. Балет Лео Делиба "Коппелия" написан по мотивам "Песочного человека" Гофмана. И надо сказать, что в Молдове давно и с большим успехом идут балеты "Щелкунчик" и "Коппелия"", — рассказала Узун.

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Он отметила, что опера "Сказки Гофмана" написана по трем его новеллам — "Песочный человек", "Сказка о потерянном изображении" и "Советник Креспель".

© Sputnik / Юрий Сомов Михаил Мунтян - живая история молдавской Оперы

"Оффенбах ко времени создания оперы стал блестящим композитором и успешным автором около 100 легких оперетт. "Сказки" потребовали огромных усилий, Жак работал тяжело, серьезно заболел и молился, чтобы не умереть, не увидев оперу на сцене. Дожил лишь до исполнения оперы в домашней обстановке под аккомпанемент фортепиано, затем забрал рукопись, чтобы переписать партию Гофмана, которая была сочинена для баритона, — теперь же он хотел, чтобы это был тенор. Но Оффенбах не дожил до того дня, когда опера была впервые представлена публике и имела огромный успех. Композитор не успел даже закончить оркестровку. Первое действие он оркестровал сам, остальное суждено было сделать Эрнсту Гиро", — сообщила Узун.

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Она добавила, что "Сказки Гофмана" с самого начала имела огромный успех в Париже в 1881 году, где уже в первый сезон была исполнена 101 раз. Но на первых же гастролях в Вене в театре возник пожар, приведший к человеческим жертвам. Это поначалу помешало быстрому успеху "Сказок" в Германии. Но затем опера вошла в постоянный репертуар и в этой стране, и во всем мире.

"Жак Оффенбах хотел, чтобы в "Сказках Гофмана" роли Линдорфа, Коппелиуса, Дапертутто и доктора Миракля исполнялись одним и тем же баритоном, дабы серия гофмановских злых гениев предстала как одна личность в разных ипостасях. Также одно сопрано должно было представлять Стеллу, Олимпию, Джульетту и Антонию — всех четырех возлюбленных Гофмана", — рассказана собеседница.

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Что касается хореографической постановки, то волшебное изящество музыки Оффенбаха, по словам Елены Узун, привлекло немало балетмейстеров.

"Наиболее известным стал фильм-балет в хореографии Питера Даррела, снятый в 1990 году на киностудии Лентелефильм. Руководитель труппы — Асами Маки, режиссер фильма — Е. Попова, исполнители — артисты балета японской балетной труппы Асами Маки. Съемки проводились на сцене Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова, ныне Мариинского театра", — заключила Узун.

В Кишинев же премьера трехактной постановки балета "Сказки Гофмана" состоится 21 октября 2018 года.