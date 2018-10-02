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Пешеходная улица

Уникальное фото: как выглядела пешеходная улица Кишинева сто лет назад

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Культура
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Тема:
Легенды старого Кишинева (175)
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В Кишиневе постоянно возводится и прокладывается что-то новое и не всегда качественное, при этом уничтожается старое, то, что было рассчитано на века, считают местные жители.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Столичная, а ныне пешеходная улица Евгения Доги, немногим ранее — улица Александра Диордицэ, 100 лет назад носила другие названия.

Ион Штефэницэ
© Photo: Ion Ștefăniță/ Facebook
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Если верить результатам исследований известного художника и краеведа Ликэ Саинчука, то еще до 1812 года эта улица носила название Лемнэрией (с молд. lemnar — столяр). И даже после того, как в XIX веке эта небольшая улица, — тогда переулок, — стала именоваться Павловской (в честь императора Павла Первого), возведенная там в 1835 году синагога называлась в народе "Лемнария" — Дровяная. Другая версия происхождения этого названия — располагавшийся вблизи дровяной склад. После Великой Отечественной войны здание полностью перестроили внутри и использовали как помещение экспериментального завода. В 1990-х годах здесь создали Еврейский культурный центр КЕДЕМ >>>

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На фотографии столетней давности, опубликованной в соцсетях муниципальным советником Ионом Штефэницэ мы видим будущую улицу Доги в районе перекрестка с нынешней улицей Александру чел Бун (в советское время — улица Стефана Великого, еще раньше — 27 Марта 1918 года, Харлампиевская, Золотая, Галбенская сторона, Галбенская магала).

Дом в левой части снимка был снесен в середине 90-х. Вот как он, построенный в конце XIX века и включенный в наше время в реестр памятников архитектуры национального значения, выглядел незадолго до своего исчезновения >>> А жаль, мог бы неплохо смотреться в случае реставрации. Но кому в эпоху "дикого капитализма" было дело до достояния истории?!

А уничтожение памятников архитектуры в нашем городе продолжается до сих пор — деньги правят миром >>>

Тема:
Легенды старого Кишинева (175)

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Теги:
пешеходная улица, история, КЕДЕМ, Ион Штефэницэ, Кишинев
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