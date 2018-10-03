В Унгенах установят бюст молдавскому господарю и просветителю

Министерство образования, культуры и исследований должно утвердить проект и внешний вид бюста.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. В Унгенах будет установлен новый памятник. Речь идет о бюсте видного политического и научного деятеля Дмитрия Кантемира.

Соответствующий проект закона утвердил кабинет министров на очередном заседании в среду. Как отмечает министерство образования, культуры и науки, бюст установят в Унгенах напротив районной библиотеки имени "Дмитрия Кантемира" по улице Михай Еминеску. Все расходы по возведению объекта возьмут на себя районные власти.

Министерство образования, в свою очередь, должно утвердить проект и внешний вид бюста.

Дмитрий Кантемир стал господарем Молдовы в 1693-м году, однако был быстро смещен соперниками.

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Его дальнейшая жизнь была связана с Константинополем, где Кантемир написал свои первые труды по философии, истории и этике. В частности, известный молдавский просветитель и полиглот внес огромный вклад в развитие турецкой музыки. После Прутского похода Петра Первого в 1711-м году Дмитрий Кантемир переехал в Россию и уже внес неоценимый вклад в российскую науку.

В Москве памятник Дмитрию Кантемиру был установлен в 2014-м году в парке Царицыно. 30 июля этого года в присутствии президента Игоря Додона в российском городе Волгодонске открылся памятник, посвященный дружбе Петра Первого и Дмитрия Кантемира. В Кишиневе бюст великого молдавского просветителя установлен на Аллее классиков.