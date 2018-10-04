Знай наших - Молдова попала в тройку любителей осенних праздников СНГ

Молдова уступила первенство в списке осенних праздников СНГ только Армении и Азербайджану.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Российское аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг наиболее популярных у туристов этой страны эногастрономических (от "энограстрономия" — искусство потребления еды и напитков — ред.) праздников и фестивалей стран СНГ в середине осени 2018 года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ажиотаж в Кишиневе - на День вина все гостиницы забронированы, а туристы ищут жилье

В первую тройку популярных туров вошли путешествия в Азербайджан, Армению и Молдову.

День вина — мест нет, хватило бы стаканчиков >>>

Что касается Молдовы, конечно же, речь идет о праздновании Дня вина 6 и 7 октября. В программе Дня вина-2018 под лозунгом "Вино молдавской души" (Vin din sufletul Moldovei) — парад виноделов, дегустации и выставка-продажа вина 60 молдавских виноделен, мастер-классы ведущих сомелье винной школы и виноделов, выступления этнофольклорных ансамблей и танцевальных коллективов, ярмарка народных ремесел и "крестьянский двор".

Молдова в этом рейтинге — на третьем месте, а на первом — Азербайджан с Праздником граната и Армения со своим Всенародным праздником вина.