Сельский туризм Молдовы: Швейцария помогает создать "вторую Швейцарию"

Помните расхожее четверть века назад утверждение о том, что Молдова может стать второй Швейцарией - сегодня так кое-где происходит, правда, не без швейцарских денег.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. В коммуне Кишкэрень Сынжерейского района был представлен новый туристический маршрут "В Кишкэрень — домой".

Назначение этой разработанной по инициативе местной мэрии туристической тропы — раскрыть красоты, историю и тайны этого населенного пункта.

"Мы проводим Фестиваль плацинд, Храм села, и вот родилась эта идея. Здесь есть памятники архитектуры, возведенные, когда землей владел боярин Николай Кассо (1839-1904). Есть у нас и туристические виллы, и леса, и ремесленный центр и даже четыре сельхозпредприятия, где тоже есть что посмотреть", — рассказала корреспонденту Sputnik мэр коммуны Кишкэрень Силвия Цуркану.

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По ее словам, местные жители внесли в проект 12 тысяч леев, правительство Швейцарии — 420,6 тысячи леев, еще около 342 тысяч леев предоставили другие спонсоры и инвесторы.

"Туристы смогут посетить Холм Кассо, прокатятся на телеге, а в центре Albinuța даже получат возможность пройти курс мёдотерапии. Есть у нас и места для рыболовства", — сказала Цуркану.

Проект в Кишкэрень — один из 14-ти в Молдове, которые претворяются в жизнь при поддержке правительства Швейцарии.