Редкое фото: как выглядел стадион "Динамо" в Кишиневе 100 лет назад

Раритетный снимок: как выглядел стадион "Динамо" в молдавской столице 100 лет назад.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. На опубликованном в фейсбуке фотоснимке — известное всем кишиневцам место.

Это стадион "Динамо".

"Футбольные команды на кишинёвском стадионе, начало 1920-х гг. Стадион был обустроен на бывшей Немецкой площади ещё в период царской России, в межвоенный период получил имя короля Фердинанда I. В советское время был перестроен и переименован. Сейчас он нам известен как стадион "Динамо", — подписал раритетное фото специалист по истории Кишинева Юрий Швец.

Об истории этого места читайте в материале корреспондента Sputnik Сергея Цуркану >>>