В Молдове пройдет шестой Международный кинофестиваль "Свидание с Россией"

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Шестой Международный кинофестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" пройдет в Молдове с 10 по 13 октября.

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Фестиваль состоится при поддержке правительства Москвы и Посольства России в Республике Молдова. Показы пройдут в Кишиневе, Бельцах, Комрате, Кагуле и Твардице.

Церемония открытия фестиваля с участием президента Республики Молдова Игоря Додона пройдет 10 октября в Государственном русском драматическом театре имени Антона Павловича Чехова.

Главная тема события в этом году — юбилей Иона Друцэ. К 90-летию молдавского писателя в рамках фестиваля ожидается презентация его новой книги "Внутренний голос".

"Слово Друцэ — это слово о себе. Слово Друцэ несет бремя нашей доброты. Друцэ — это источник кристальной чистоты и свежести. Прикоснитесь, вслушайтесь в него. Отключите мобильный и останьтесь с ним наедине, войдите в мир его образов, раздумий — и вернетесь обновленными", — так высказался о писателе генеральный продюсер фестиваля "Свидание с Россией" Владимир Пирожок.

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Кинопоказы стартуют 10 октября в Кишиневе с фильма Дмитрия Суворова "Первые", повествующем о подвиге и любви супругов Прончищевых — полярных исследователей Арктики в составе Ленско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции. Главные роли исполнили Наиль Абдрахманов, Алина Ланина и Евгений Ткачук.

Сюрпризом для молдавских зрителей станет демонстрация ленты "Пошел, Гнедой, пошел" по мотивам одноименной повести Иона Друцэ. В других городах Молдовы ожидается премьера документального фильма "Кагул" из цикла "Города Воинской Славы".

В качестве гостей фестиваля этого года в Молдову приедут режиссеры Борис Грачевский и Александр Стриженов, актеры Евгений Герчаков и Эдвард Кюрдзинис.

Среди приглашенных продюсеры Алексей Рязанцев и Наталья Мокрицкая, а также писатель Виктор Ерофеев.

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Помимо кинопоказов в программе фестиваля — творческие встречи и круглые столы с гостями из России.

Завершится кинофестиваль "Свидание с Россией" грандиозным концертом с участием российских звезд эстрады в лице Владимира Преснякова — старшего, певицы Ольги Варвус и композитора Александра Журбина.

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Международный кинофестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" уже шестой год проходит в разных странах и городах, собирает жителей постсоветского пространства, являясь знаковым в каждом месте проведения. Посетить фестиваль бесплатно могут все желающие. Ежегодно это десятки участников и тысячи зрителей. В Молдове фестиваль проводится также каждый год.

Одна из главных задач, которую ставят перед собой организаторы фестиваля — популяризация русской культуры, возобновление и поддержание дружественных связей между братскими народами бывшего Союза Республик и симпатизирующих России стран.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова является генеральным информационным партнером фестиваля.