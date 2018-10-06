Ретро-фото Кишинева: вот, что было на месте здания Нацбанка

Кишиневцы, спрашивали ли вас когда-нибудь, куда ведет Друмул маре? И что же вы ответите на этот вопрос?

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik, Нику Гончар. Часто мы, кишиневцы, смотрим на старые фотографии нашего города и не узнаем прежнего вида давно знакомых территорий.

Вот, например, взгляните на это фото, опубликованное в соцсетях. Именно на этом месте сейчас стоит здание Национального банка.

Но тогда, ровно 60 лет назад, в 1958 году, это место выглядело совсем иначе. Одноэтажная застройка близ второго по старшинству рынка Кишинева — Ильинского, которая располагалась на пересечении улиц Ильинской (ныне — Константина Тэнасе, ранее Космонавтов) и Павловской.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Уникальное фото: как выглядела пешеходная улица Кишинева сто лет назад

Шок: когда-то Центральный рынок Кишинева был больше, чем сейчас >>>

Причем, представленной на снимке части Павловской (еще раньше — Большой) улицы сегодня уже нет, она "укомплектована" в квартал и застроена. А сама улица Павловская включала в себя нынешние улицы Евгения Доги (пешеходную) и Петру Рареша. В XVIII веке, когда самого названия "Павловская" еще не существовало, это была окраина Кишинева, и эта улица была трактом, соединявший Кишинев с другими населенными пунктами.

Как пишет известный художник и исследователь истории Кишинева Ликэ Саинчук, этот тракт, именуемый в Средние века и ранее Новое время "Друмул маре" (Большая дорога), был главной улицей Кишинева по оси север-юг. Остатками Большой дороги сегодня также являются мост через реку Бык близ железнодорожной станции "Вистерничены", Бельцкий переулок, улица Хабад Любавич и часть улицы Колумна. По Большой дороге путешественники могли попасть из Кишинева, в первую очередь, в Каушаны и Яссы.