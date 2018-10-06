16:09 06 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD16.92
  • RUB0.26
  • RON4.16
  • UAH0.60
Поиск
Национальный банк Молдовы

Ретро-фото Кишинева: вот, что было на месте здания Нацбанка

Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Узнай Молдову! (334)
11410

Кишиневцы, спрашивали ли вас когда-нибудь, куда ведет Друмул маре? И что же вы ответите на этот вопрос?

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik, Нику Гончар. Часто мы, кишиневцы, смотрим на старые фотографии нашего города и не узнаем прежнего вида давно знакомых территорий.

Вот, например, взгляните на это фото, опубликованное в соцсетях. Именно на этом месте сейчас стоит здание Национального банка.

Но тогда, ровно 60 лет назад, в 1958 году, это место выглядело совсем иначе. Одноэтажная застройка близ второго по старшинству рынка Кишинева — Ильинского, которая располагалась на пересечении улиц Ильинской (ныне — Константина Тэнасе, ранее Космонавтов) и Павловской.

Пешеходная улица
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Уникальное фото: как выглядела пешеходная улица Кишинева сто лет назад

Шок: когда-то Центральный рынок Кишинева был больше, чем сейчас >>>

Причем, представленной на снимке части Павловской (еще раньше — Большой) улицы сегодня уже нет, она "укомплектована" в квартал и застроена. А сама улица Павловская включала в себя нынешние улицы Евгения Доги (пешеходную) и Петру Рареша. В XVIII веке, когда самого названия "Павловская" еще не существовало, это была окраина Кишинева, и эта улица была трактом, соединявший Кишинев с другими населенными пунктами.

Как пишет известный художник и исследователь истории Кишинева Ликэ Саинчук, этот тракт, именуемый в Средние века и ранее Новое время "Друмул маре" (Большая дорога), был главной улицей Кишинева по оси север-юг. Остатками Большой дороги сегодня также являются мост через реку Бык близ железнодорожной станции "Вистерничены", Бельцкий переулок, улица Хабад Любавич и часть улицы Колумна. По Большой дороге путешественники могли попасть из Кишинева, в первую очередь, в Каушаны и Яссы.

Тема:
Узнай Молдову! (334)

По теме

Уникальные фотографии центральной площади Кишинева появились в Сети
Поможет ли археологам находка корреспондента Sputnik в Кишиневе
Дизайн серебряного века: реклама в Кишиневе "при царе" и "при румынах"
Кишинев ушедшей эпохи - редкие фотографии
Теги:
улица Павловская, Друмул маре, Национальный банк, история, Ликэ Саинчук, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

  • Дата-центр IT-парка
    Тайное становится явным

    Серверы Эстонии могут находиться под контролем Китая: выяснилось, что компьютеры были снабжены шпионскими микрочипами.

  • Станислав Черчесов
    Вывести из заблуждения

    Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов объяснил решение зарегистрироваться в Instagram большим количеством "фейков".

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Великая Монсеррат Кабалье: какой ее запомнили поклонники творчества
Лига Европы глазами болельщика: победа Астаны, неудачи Карабаха и БАТЭ
Лига Европы глазами болельщика: победа Астаны, неудачи Карабаха и БАТЭ
День вина
День вина 2018 в Молдове: самая полная программа

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться