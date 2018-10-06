В Кишиневе на кинофестивале прошла презентация новой книги Иона Друцэ

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. В рамках VI Международного фестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" пройдет премьера книги Иона Друцэ "Внутренний голос".

Публикацию этой книги можно считать поистине знаковой, ведь она приурочена к 90-летию российского и молдавского классика.

Узнать о том какие струны души решил затронуть талантливый писатель на сей раз можно будет уже 10 октября в столичном Драматическом Театре им. А.П. Чехова.

Некоторым посчастливилось ознакомиться с новым творчеством Друцэ еще до премьеры.

"Не оторваться от повести "Катюша" — уникальная вещь о ГУЛАГЕ, где любовь в самом деле побеждает смерть. Мощная, запретная, заполярная вспышка страсти красавицы-одесситки, жены обычного, очень страшного начальника лагеря, к румынскому доктору-зэку, врачующему ее детей, возбуждает самые смелые видения. А то, что доктор, по ее просьбе еще и крестит малышей, говорит о религиозной смелости самого автора. Повесть написана буквально вчера, накануне девяностолетия Друцэ. Ничего себе! У художника точно нет возраста, он насыщен жизнью, когда в нем играет талант, рожденный в данном случае южным солнцем Молдовы", — делится своими впечатлениями российский писатель Виктор Ерофеев.

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По словам издателя книги "Внутренний Голос" Владимира Пирожка, творчество Друцэ несет бремя нашей доброты.

"Слово Друцэ — это источник кристальной чистоты и свежести. Прикоснитесь, вслушайтесь в него. Отключите мобильный и останьтесь с ним наедине, войдите в мир его образов, раздумий — и вернетесь обновленными", — призывает он.

Начало мероприятия 10 октября в 17:00 в столичном Драматическом Театре им. А.П. Чехова. Вход свободный.