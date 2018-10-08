Бельцы на "Cвидании с Россией": что готовит фестиваль российского кино

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Для культурной жизни северной столицы республики два дня — 11 и 12 октября — ожидаются насыщенными. Именно в эти дни посетители Муниципального дворца Культуры города Бельцы смогут принять участие в программе фестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой".

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Программа кинофестиваля особенно понравится юному зрителю. В 10 часов утра во Дворце культуры начнется показ сборника мультфильмов, который сменит детский юмористический фильм "Замри-отомри". Тематику юмора продолжит полюбившийся многим с детства журнал "Ералаш" и выступление широко известного руководителя этой телепередачи, кинорежиссера и сценариста Бориса Грачевского.

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Не менее важным гостем Бельц станет композитор Александр Журбин, который проведет творческий вечер в читальном зале библиотеки имени Евгения Кошериу, а писатель и литературовед Виктор Ерофеев расскажет о значении писателя Иона Друцэ в контексте мировой литературы. Ведь в этом году кинофестиваль приурочен к 90-летию молдавского писателя.

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Не без внимания останутся и более взрослые ценители кинематографа. В библиотеке также пройдет премьерный показ фильма к 200-летию Ивана Тургенева "Тургенев. Русское Сердце".

В завершении культурной программы впервые на территории Молдовы зрителей познакомят с фильмом режиссера Дмитрия Суворова "Первые".

Международный кинофестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" уже шестой год проходит в разных странах и городах, в том числе и в Молдове, и собирает жителей постсоветского пространства, являясь знаковым в каждом месте проведения. Посетить фестиваль бесплатно могут все желающие. Ежегодно это десятки участников и тысячи зрителей.