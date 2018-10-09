Кишинев по Щусеву - уникальные фото ко дню рождения архитектора

Смотрите на Sputnik фотоподборку, посвященную Алексею Щусеву, 145-летие которого отметили в понедельник, восьмого октября.

В понедельник исполнилось 145 лет со дня рождения знаменитого русского и советского архитектора Алексея Щусева, уроженца Кишинева, внесшего большой вклад в зодческое развитие родного города и других городов СССР.

© Sputnik / Евгений Панасенко В Сети показали настоящее Кишиневское чудо - и все ахнули

Согласно общедоступной информации, первым зданием, которое построил Щусев в Кишиневе, стала двухэтажная дача Карчевского, расположенная в Долине Роз (ныне улица Большая Малина), а позже дом Драгоева по улице Пушкина угол Кузнечной (ныне Бернардацци). В 1912 году Щусев построил церковь в имении помещика Богдана (село Кухурешты).

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После Великой Отечественной войны, когда многое в нашей стране нужно было восстанавливать с нуля, Щусев в 1945-1947 годах участвовал в разработке генеральной схемы реконструкции Кишинева, города своей мечты, который он сам называл "Южной Пальмирой", по аналогии с "Северной Пальмирой" — Петербургом-Ленинградом.

Нижнюю часть нынешнего центра города Щусев планировал "оснастить" тремя лучами (проложен только один из них — Центральный, позже Проспект молодежи, сегодня Проспект Виеру), наградить реку Бык гранитной набережной, вырыть водохранилище у Гидигича (сделано) и даже соединить Бык с Днестром, превратив Кишинев в речной порт.

По проекту Щусева был построен памятник Ленину. Он был установлен 11 октября 1949 года на Центральной площади перед зданием Дома правительства. В 1991 году памятник был демонтирован и в настоящее время находится на территории свободной экономической зоны "Молдэкспо".

Щусев предложил также проект моста через полноводную в то время реку Бык. Построенный мост был гораздо меньше первоначально планируемых размеров.

Многие проекты были разработаны при активных консультациях Щусева — железнодорожный вокзал, магазин "Детский мир", гостиница "Кишинев" и другие. Мог бы сделать больше, но… годы взяли свое.

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В Кишиневе в доме, где родился и вырос архитектор, сейчас расположен музей Щусева, в котором хранятся его личные вещи, фотографии и документы.

В Кишиневе имя Щусева присвоено одной из центральных улиц (где расположен дом-музей архитектора) и детской городской художественной школе. В его честь названы улицы в ряде городов бывшего Советского Союза — Великом Новгороде, Киеве, Луцке, Рыбнице. В 2016 году в Москве появилась улица Архитектора Щусева.