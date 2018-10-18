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Олег Хереску

Театральный сезон в Приднестровье откроется необычным спектаклем

© Sputnik / Irina Leahova
Культура
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Автор премьерной постановки рассказал корреспонденту Sputnik, в чем же ее особенность.

ТИРАСПОЛЬ, 18 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровский государственный драматический театр им. Н.С. Аронецкой откроет свой 49-й театральный сезон премьерой литературно-музыкального спектакля "Роман…с…". Это уникальный опыт для театрального коллектива, когда из отдельных стихотворений соткан целый сюжет, а артисты на сцене и поют романсы, и читают стихи, и исполняют пластические этюды. И все — вживую.

"Не надо думать, что если романс, то это — какая-то статичная постановка, концертный вариант. Совсем наоборот. Это будет очень динамичный спектакль", — рассказал автор спектакля Олег Хереску.

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Будучи певцом и композитором, Хереску создал музыку на стихи бельцкого поэта Моисея Мильгрома, связав их в единую сюжетную линию. Он же выступит главным вокальным исполнителем. У актеров, задействованных в спектакле, не менее сложная задача — они будут петь, а также читать стихи одновременно исполняя хореографические номера.

Спектакль готовили с середины весны. Сначала шли вокальные репетиции, затем подключилась хореограф Ольга Якимченко, а затем уже и постановщик этого музыкально-драматического спектакля — главный режиссер театра Дмитрий Ахмадиев.

Создать спектакль из романсов, в котором бы все актеры пели, и у каждого из них был бы разный образ и характер, — было давней задумкой Ахмадиева.

"Мы долго к этому шли. Я написал восемь романсов на поэзию Мильгрома, показал этот материал, и главный режиссер театра заинтересовался", — пояснил Хереску.

История совместного творчества Мильгрома и Хереску также весьма любопытна. Началась она со встречи на открытии памятника Владимира Высоцкого в Бельцах, автором которого является Моисей Мильгром.

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© Photo : пресс-служба театра имени Чехова
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"Сдружились, потом пошли пить кофе и до пяти утра пели. Под этим впечатлением Моисей написал стихотворение и выслал мне его в обед, а вечером я ему отправил уже готовый романс. Потом еще немало раз мы так переписывались. И нынешний спектакль — это премьера нашего совместного творчества", — поделился воспоминанием Хереску.

Премьерные два показа спектакля состоятся 20 и 21 октября.

Олег Хереску обучался в музыкальной школе в Бельцах, потом в музучилище им. Штефана Няги в Кишиневе, а затем в Академии музыки, театра и изобразительных искусств. После окончания учебы поехал в Тирасполь, где познакомился с главным дирижером симфонического оркестра Приднестровья Григорием Мосейко. С 2009 по 2012 год он выступал в качестве вокального солиста в приднестровском оркестре. Позже его пригласили в театр им. Н. С. Аронецкой в качестве репетитора по вокалу, где он и работает до сих пор.

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Артист много выступает также с сольными программами. Он давал концерты в городах Италии, Молдовы, России, Румынии, Украины. В конце ноября у него очередные гастроли в Румынии, где он исполнит стихи современных молдавских поэтов, музыку к которым он также сочинил сам.

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Теги:
ковал, спектакль, музыка, премьера, театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой, Олег Хереску, Тирасполь, Молдова, Приднестровье, Культура и искусство
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