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Ультраортодоксальные евреи в Иерусалиме собирают воду из горного источника, которая будет использоваться для выпечки пресного хлеба

В Кишиневе будет создан музей истории евреев Молдовы

© AFP 2018 / MENAHEM KAHANA
Культура
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В новом музее будут проводиться как постоянные, так и временные тематические экспозиции.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Музей истории евреев Молдовы откроется в Кишиневе.

Открытие в Кишиневе центра-музея памяти жертв Холокоста
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Как сообщает пресс-служба правительства, это решение кабмин уже принял.

В музее будут собраны экспонаты и материалы, посвященные Холокосту, борьбе с антисемитизмом и продвижения идей толерантности, культуры и мира. Экспозиции музея будут как постоянные, так и временные.

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Подобные музеи существуют уже в Румынии, Польше, Венгрии, Франции, Великобритании, Латвии и Литве.

Музей, посвященный трагическому эпизоду истории евреев в Кишиневе уже есть

Почти год назад в Кишиневе, в здании Бюро межэтнических отношений, открылся Центр-музей, посвященный памяти жертв Холокоста.

Евгений Брик
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В двух переоборудованных залах теперь размещена постоянная экспозиция фотографий, на которых запечатлены узники гетто и концлагерей, документы периода Второй мировой войны, проливающие свет на страшные деяния нацистов и их пособников. Один из залов посвящен представителям еврейского народа, второй — ромского. Здесь также есть своя видеотека и книги о Холокосте, написанные молдавскими и зарубежными специалистами.

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Директор Бюро межэтнических отношений Олег Бабенко в день открытия сообщил, что на ремонт и оснащение центра-музея правительство выделило 300 тысяч леев.

"В создании музея, в составлении экспозиции помогали историки, специалисты по наследию евреев и ромов, периоду Холокоста, Второй мировой, Великой Отечественной войны", — рассказал Бабенко.

Открытие в Кишиневе центра-музея памяти жертв Холокоста
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, в годы немецко-румынской фашистской оккупации было уничтожено около 300 тысяч человек. На территории нынешней Республики Молдова и сопредельных землях Украины нацисты и их сателлиты создали 250 гетто.

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"Эта площадка будет действовать постоянно. Здесь будут проводиться тематические мероприятия", — отметил Бабенко.

Председатель Совета по недискриминации и равенству шансов Ян Фельдман подчеркнул, что открытия этого центра ждала вся общественность Молдовы.

"Это новый этап изучения в нашей стране Холокоста. Это — еще одно напоминание о том, к чему могут привести идеи ненависти в отношении целых народов, представителей различных конфессий, идеи расового превосходства", — сказал Фельдман.

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Председатель Организации ромов Молдовы Николай Радица напомнил, что тех, кто пережил Холокост, тех, кто в состоянии рассказать о зверствах фашистов, становится все меньше.

Историк Евгений Брик рассказал том, что многие имена тех, кто был замучен нацистами, до сих пор остаются неизвестны.

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"Я — коренной кишиневец, мой род живет в Молдове уже 200 лет. На улице Влайку Пыркэлаб жили родственники моей бабушки. Они не эвакуировались с началом войны. Оккупанты привязали их к трамваю и били, пока они не умерли даже имен их никто теперь не знает… Сколько таких историй на нашей земле! Мы должны помнить о тех, кто уничтожал целые народы. Но были среди них и те, "кто не стрелял", те, кто помогал евреям и представителям других национальностей выжить. Эти люди — праведники мира, — отметил Брик.

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Теги:
гетто, музей, погром, история, евреи, Холокост, Молдова, Кишинев, Общество
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