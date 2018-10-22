Сказки для взрослых: кишиневская публика осталась в восторге

В спектакле по мотивам знаменитой оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана" задействованы участники из нескольких стран. Молдова на сцене была представлена вокалистами и артистами балета.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik, Дарья Чернега. Уникальная премьера состоялась в Национальном театре оперы и балета имени Марии Биешу.

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Балет вместо оперы

Впервые молдавским зрителям представили постановку в необычном жанре – синтез оперы и балета. Спектакль был поставлен по мотивам знаменитой оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана".

"Сказки Гофмана" в новом прочтении - это международный проект. Идею французской компании-заказчика на молдавской сцене воплотила российский хореограф Надежда Калинина. Главные партии в трехактном балете также станцевали российские и белорусские танцоры. Хоровое сопровождение и оперные партии, в свою очередь, исполнили отечественные вокалисты. Уникальная идея авторов состояла в том, чтобы языком танца рассказать историю, которую более двухсот лет поклонники театра слышат из уст оперных певцов. На этот раз вокалисты не были действующими лицами спектакля, а лишь обеспечивали ему музыкальное сопровождение.

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"Это мой самый сложный спектакль, так как музыка гениальная, и есть вещи, которые нельзя станцевать, вернее можно, но не нужно. Для меня это было сложным в постановке – не быть на втором плане у оперы. Как-то сделать так, чтобы балетное действие доминировало" - рассказала хореограф-постановщик из Санкт-Петербурга Надежда Калинина.

© Sputnik / Nicu Goncear Спектакль по мотивам знаменитой оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана" в театре опера и балета в Кишиневе

Для того, чтобы адаптировать оперное либретто к балету, хореограф несколько изменила привычный сценарий. По признанию Калининой, многие персонажи из оперы были ликвидированы или обобщены в единый персонаж.

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Сказки для взрослых

Главные действующие лица балета "Сказки Гофмана" - четыре персонажа: Демон, возлюбленная поэта Стелла, которые появляются в разных образах, а также Муза и сам Гофман. Жак Оффенбах писал свою оперу на основе трех сказок знаменитого Эрнста Теодора Амадея Гофмана, они также легли и в основу балета. В каждом акте рассказывается о новой истории любви, которую приходится пережить сказочнику, о его метаниях и разочарованиях.

"Для каждой партии нужно было найти свой пластический мотив, свой образ, свой характер. Мы сделали этот спектакль буквально за месяц. Это рекордные сроки для такого масштабного проекта", - отметил исполнитель роли Демона Иван Савенков.

Декорации в стиле стимпанк

По признанию некоторых артистов, работать в таком проекте, где смешиваются разные жанры, для них было в новинку. Помимо классических танцевальных элементов, спектакль изобиловал современной пластикой: в нем присутствовали отголоски модерна и контемпорари, который объединила в единый балетный язык хореограф-постановщик Надежда Калинина.

© Sputnik / Nicu Goncear Спектакль по мотивам знаменитой оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана" в театре опера и балета в Кишиневе

Под стать танцу были разработаны и декорации. За счет подвижных конструкций они постоянно создавали динамику во время действия. Художественное оформление декораций соответствует стилю стимпанк - оно изобилует шестеренками, механизмами, которые обрамляли огромное трюмо.

© Sputnik / Nicu Goncear Спектакль по мотивам знаменитой оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана" в театре опера и балета в Кишиневе

"В основу декораций легла такая идея, как трюмо. То есть, один человек в трех отражениях. Он смотрит на себя в зеркало и видит то один профиль, то другой. И это три совершенно разных человека. Трюмо – это триединство, в котором собираются как минимум три образа", - рассказал художник Сергей Новиков.

Декорации для спектакля готовили в Санкт-Петербурге и в Одессе. Костюмы для спектакля шили в Ереване. Основной реквизит прибыл в Кишинев всего за пять дней до премьеры. Авторы спектакля в кратчайшие сроки соединили все на одной сцене и представили зрителю уникальный спектакль, от которого кишиневская публика осталась в восторге.