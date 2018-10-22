18:12 22 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.47
  • USD16.99
  • RUB0.26
  • RON4.17
  • UAH0.60
Поиск
Спектакль по мотивам знаменитой оперы Жака Оффенбаха Сказки Гофмана в Национальном театре опера и балета имени Марии Биешу в Кишиневе

Сказки для взрослых: кишиневская публика осталась в восторге

© Sputnik / Nicu Goncear
Культура
Получить короткую ссылку
97 0 0

В спектакле по мотивам знаменитой оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана" задействованы участники из нескольких стран. Молдова на сцене была представлена вокалистами и артистами балета.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik, Дарья Чернега. Уникальная премьера состоялась в Национальном театре оперы и балета имени Марии Биешу.

Премьера оперы Сказки Гофмана
© Sputnik / Алексей Даничев
Великий и ужасный Гофман - премьера знаменитого балета в Кишиневе
Впервые молдавским зрителям представили постановку в необычном жанре – синтез оперы и балета. Спектакль был поставлен по мотивам знаменитой оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана".

Балет вместо оперы

"Сказки Гофмана" в новом прочтении - это международный проект. Идею французской компании-заказчика на молдавской сцене воплотила российский хореограф Надежда Калинина. Главные партии в трехактном балете также станцевали российские и белорусские танцоры. Хоровое сопровождение и оперные партии, в свою очередь, исполнили отечественные вокалисты. Уникальная идея авторов состояла в том, чтобы языком танца рассказать историю, которую более двухсот лет поклонники театра слышат из уст оперных певцов. На этот раз вокалисты не были действующими лицами спектакля, а лишь обеспечивали ему музыкальное сопровождение.

Звезды пекинской оперы выступили в Кишиневе>>>

"Это мой самый сложный спектакль, так как музыка гениальная, и есть вещи, которые нельзя станцевать, вернее можно, но не нужно. Для меня это было сложным в постановке – не быть на втором плане у оперы. Как-то сделать так, чтобы балетное действие доминировало" - рассказала хореограф-постановщик из Санкт-Петербурга Надежда Калинина.

Спектакль по мотивам знаменитой оперы Жака Оффенбаха Сказки Гофмана в Национальном театре опера и балета имени Марии Биешу в Кишиневе
© Sputnik / Nicu Goncear
Спектакль по мотивам знаменитой оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана" в театре опера и балета в Кишиневе

Для того, чтобы адаптировать оперное либретто к балету, хореограф несколько изменила привычный сценарий. По признанию Калининой, многие персонажи из оперы были ликвидированы или обобщены в единый персонаж.

Михаил Мунтян - живая история молдавской Оперы>>>

Сказки для взрослых

Главные действующие лица балета "Сказки Гофмана" - четыре персонажа: Демон, возлюбленная поэта Стелла, которые появляются в разных образах, а также Муза и сам Гофман. Жак Оффенбах писал свою оперу на основе трех сказок знаменитого Эрнста Теодора Амадея Гофмана, они также легли и в основу балета. В каждом акте рассказывается о новой истории любви, которую приходится пережить сказочнику, о его метаниях и разочарованиях.

"Для каждой партии нужно было найти свой пластический мотив, свой образ, свой характер. Мы сделали этот спектакль буквально за месяц. Это рекордные сроки для такого масштабного проекта", - отметил исполнитель роли Демона Иван Савенков.

Декорации в стиле стимпанк

По признанию некоторых артистов, работать в таком проекте, где смешиваются разные жанры, для них было в новинку. Помимо классических танцевальных элементов, спектакль изобиловал современной пластикой: в нем присутствовали отголоски модерна и контемпорари, который объединила в единый балетный язык хореограф-постановщик Надежда Калинина.

Спектакль по мотивам знаменитой оперы Жака Оффенбаха Сказки Гофмана в Национальном театре опера и балета имени Марии Биешу в Кишиневе
© Sputnik / Nicu Goncear
Спектакль по мотивам знаменитой оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана" в театре опера и балета в Кишиневе

Под стать танцу были разработаны и декорации. За счет подвижных конструкций они постоянно создавали динамику во время действия. Художественное оформление декораций соответствует стилю стимпанк - оно изобилует шестеренками, механизмами, которые обрамляли огромное трюмо.

Спектакль по мотивам знаменитой оперы Жака Оффенбаха Сказки Гофмана в Национальном театре опера и балета имени Марии Биешу в Кишиневе
© Sputnik / Nicu Goncear
Спектакль по мотивам знаменитой оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана" в театре опера и балета в Кишиневе

"В основу декораций легла такая идея, как трюмо. То есть, один человек в трех отражениях. Он смотрит на себя в зеркало и видит то один профиль, то другой. И это три совершенно разных человека. Трюмо – это триединство, в котором собираются как минимум три образа", - рассказал художник Сергей Новиков.

Декорации для спектакля готовили в Санкт-Петербурге и в Одессе. Костюмы для спектакля шили в Ереване. Основной реквизит прибыл в Кишинев всего за пять дней до премьеры. Авторы спектакля в кратчайшие сроки соединили все на одной сцене и представили зрителю уникальный спектакль, от которого кишиневская публика осталась в восторге.

По теме

"Приглашает Мария Биешу": чего ждать в этом году поклонникам классической музыки
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Килька
    Ценный продукт

    Латвия потратит два миллиона евро на создание "инновационных" продуктов из рыбы: уже придумали фарш и "что-то вроде анчоусов из кильки".

  • Учения Железный волк
    Ручной волк

    Моторизированная пехотная бригада Литвы "Железный волк" (Gelezinis vilkas) стала частью немецкой дивизии.

  • Музыкальный критик Артемий Троицкий
    Добрый совет

    Проживающий в Эстонии музыкальный критик Артемий Троицкий призвал местные власти общаться с русскими жителями как с равными.

  • Митинг, посвященный 70-летию уничтожения Минского гетто
    Белые пятна трагедии

    К 75-летию со дня уничтожения Минского гетто Sputnik рассказывает, почему современным белорусам нужно помнить об этом страшном событии.

  • Церемония передачи гибридных и электромобилей полиции Грузии
    Амбициозный план

    В ближайшие десять лет 90% автопарка Грузии заменят электромобилями, заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе.

  • Финал Международного турнира по мини-футболу Кубок Победы
    Кубок Победы

    Сборная команда Абхазии выиграла Международный турнир по мини-футболу среди спортсменов с ограниченными возможностями.

  • Работа автозаправочной станции
    Полный бак

    Дефицит горючего в Южной Осетии, который наблюдался на прошлой неделе, удалось ликвидировать, заправки заработали в полном объеме.

  • Килька
    Ценный продукт

    Латвия потратит два миллиона евро на создание "инновационных" продуктов из рыбы: уже придумали фарш и "что-то вроде анчоусов из кильки".

  • Учения Железный волк
    Ручной волк

    Моторизированная пехотная бригада Литвы "Железный волк" (Gelezinis vilkas) стала частью немецкой дивизии.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Артист Георгий Вицин в роли Труса в кинофильме Кавказская пленница, или новые приключения Шурика режиссера Л. Гайдая.
Георгий Вицин - человек, научивший нас смеяться
Хозяин решил разыграть своих собак и спрятался под водой
Хозяин решил разыграть своих собак и спрятался под водой - смешное видео
Ядерное оружие – какое, где и сколько
Какие страны и в каком количестве владеют ядерным оружием

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться