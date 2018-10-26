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Актриса и режиссер Вера Глаголева

В Приднестровье открываются Дни российского кино

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Дни российского кино в Приднестровье проводятся не первый год, и на сей раз откроются показом фильма памяти Веры Глаголевой, а также последней снятой ею картины.

ТИРАСПОЛЬ, 26 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе стартуют Дни российского кино. Перед зрителями до показа каждой из кинолент выступят российские кинодеятели, они представят фильм, в создании которого принимали участие. Вход на все сеансы свободный.

Кинофорум становится традицией

Нынешний кинофестиваль - не первый опыт сотрудничества службы по культуре и историческому наследию Приднестровья с ООО "Фестсинема" (г. Москва), при поддержке министерства культуры Российской Федерации.

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В мае 2015 года в кинотеатре "Тирасполь" состоялось первое совместное мероприятие – "Неделя российского кино в Приднестровье" с предпремьерным показом фильма о Великой Отечественной войне "Единичка". Тогда творческие встречи прошли с режиссером фильма Кириллом Белевичем, заслуженной артисткой России Мариной Яковлевой, российской актрисой театра и кино Еленой Оболенской.

"Реализация аналогичных проектов позволит и дальше развивать культурные связи между Приднестровьем и Россией с целью сохранения лучших традиций киноискусства РФ, а также воспитания у подрастающего поколения духовной культуры", - отметили в службе по культуре.

Памяти Веры Гаголевой

На открытии Дней российского кино этим вечером, 26 октября, намечен показ короткометражного фильма памяти советской и российской актрисы театра и кино, кинорежиссера, сценариста и продюсера Веры Глаголевой. Также будет представлен предпремьерный показ фильма "Не Чужие" – последней картины, снятой Верой Глаголевой.

Дни российского кино в Тирасполе продолжатся вплоть до 30 октября, и все сеансы пройдут в бордовом зале кинотеатра "Тирасполь".

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От Арктики до Дома инвалидов

Завтра, 27 октября, приднестровская публика увидит семейную комедию "Детки напрокат" режиссера Татьяны Капитан. В главных ролях - Равшана Куркова и Артем Ткаченко. Презентует фильм генеральный директор ООО "Фестсинема" Сергей Лось.

На следующий день, 28 октября, на суд публике представят авторское кино режиссера Анны Яновской "Интересная жизнь". Историю о создании картины можно будет услышать непосредственно из уст самой постановщицы, которая расскажет о своей работе вместе с актером Алексеем Юдниковым, снявшемся в фильме.

В понедельник, 29 октября, зрители увидят фильм режиссера Дмитрия Суворова "Первые", в котором сыграли Валерий Баринов, Александр Дьяченко, Сергей Рост, Алина Ланина. Это картина о подвиге и любви супругов Прончищевых – полярных исследователей Арктики в составе Ленско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции. Его представит публике Сергей Лось.

Во вторник, 30 октября, Дни российского кино завершатся кинолентой "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в Дом инвалидов" режиссера Александра Ханта, где в главных ролях сыграли Алексей Серебряков и Евгений Ткачук. Его презентует оператор Даниил Фомичев.

Теги:
Тирасполь, Дни российского кино, Приднестровье
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