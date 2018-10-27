18:09 27 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.60
Поиск
Памятник Русской Славы в Бендерах в честь столетия вхождения Бессарабии в состав России

Открывая неизвестные страницы истории: в Бендерах появилась хрестоматия

© Sputnik / Е. Кузин
Культура
Получить короткую ссылку
36 0 0

В Бендерах вышли в свет два монументальных печатных издания, рассказывающих об истории города и известных личностях, которые так или иначе имели отношение к нему.

ТИРАСПОЛЬ, 27 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. К юбилею города Бендеры, к 610-летию, были выпущены два новых печатных издания, рассказали в пресс-службе местной администрации. Книга "Листая прошлого страницы" в двух частях представила летопись города в фотодокументах со времен первого упоминания о Бендерах до начала перестройки, а трехтомная "Бендерская хрестоматия" поведала об известных личностях, сопричастных к истории города.

В память о гибели царской семьи Романовых в Бендерах освятили часовню
CC BY 4.0 / president.gospmr.org
В память о гибели царской семьи Романовых в Бендерах освятили часовню

Уникальные фото приезда Николая II

Авторами фотодокументального издания являются профессиональные историки - директор Бендерского историко-краеведческого музея (БИКМ) Ирина Смирнова, главный хранитель фондов БИКМ Зоя Дмитриенко, а также краевед Александр Тихонов.

По словам Зои Дмитриенко, о Бендерах писали многие авторы, но в большей степени это были либо монографии, либо очерки.

"В нашем фотоальбоме история города представлена зримо, наглядно. Большая часть документов публикуется впервые, в их числе фотографии пребывания в городе в 1916 году российского императора Николая II. Их привез из Москвы бендерчанин Александр Тихонов", - пояснила главный хранитель.

На презентации были представлены две части сборника. Работа над третьей уже ведется. В ней можно будет ознакомиться с новейшей историей Бендер.

Какое отношение имеет к Бендерам Дюк Ришелье и Ланжерон

"Бендерская хрестоматия"  в трех томах подготовлена сотрудниками Центральной городской библиотеки Ольгой Петровой и Музой Гончаровой. Она представляет собой обширную подборку материалов о городе Бендеры из художественной литературы, научных трудов, исторических документов, публицистики, мемуаров, писем и дневников.

Бендерская крепость
© Sputnik / Irina Leahova
Бендерская крепость преобразится, и подступы к ней приобретут новый вид

Как сказала автор идеи создания хрестоматии, директор Центральной библиотечной системы города Бендеры Людмила Матош, издания подобного формата - большая редкость, а для Приднестровья – уникальное событие.

По ее словам, хрестоматия откроет для своих читателей и новых исторических персонажей, которые имели отношение к городу. Например, Александр Ланжерон и Дюк Ришелье, оказывается, на русскую службу поступали в Бендерской крепости.

Теги:
Приднестровье, Бендерская крепость, Бендеры
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Последствия сильного ветра в Баку
    Удар стихии

    Специалисты оценили урон, причиненный Баку ветром: властям столицы рекомендовали впредь не сажать высоких деревьев.

  • Манвел Григорян
    Для государства не жалко

    Находящийся под следствием экс-замминистра обороны Армении хочет подарить государству шиншилловую ферму стоимостью 10 миллионов долларов.

  • Корова, архивное фото
    В западне

    Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Сцена из спектакля Юнона и Авось Государственного театра им. Ленинского комсомола. Граф Резанов - заслуженный артист РСФСР Н. Караченцов.
Николай Караченцов - "Нас вывозит авось"
Мастер кунг-фу разбивает кокосы голыми руками
Это невероятно: мастер кун-фу способен нанести девять ударов за секунду-видео
Расходы жителей мегаполисов мира
Расходы жителей мегаполисов мира

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться