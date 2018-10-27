Открывая неизвестные страницы истории: в Бендерах появилась хрестоматия

В Бендерах вышли в свет два монументальных печатных издания, рассказывающих об истории города и известных личностях, которые так или иначе имели отношение к нему.

ТИРАСПОЛЬ, 27 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. К юбилею города Бендеры, к 610-летию, были выпущены два новых печатных издания, рассказали в пресс-службе местной администрации. Книга "Листая прошлого страницы" в двух частях представила летопись города в фотодокументах со времен первого упоминания о Бендерах до начала перестройки, а трехтомная "Бендерская хрестоматия" поведала об известных личностях, сопричастных к истории города.

Уникальные фото приезда Николая II

Авторами фотодокументального издания являются профессиональные историки - директор Бендерского историко-краеведческого музея (БИКМ) Ирина Смирнова, главный хранитель фондов БИКМ Зоя Дмитриенко, а также краевед Александр Тихонов.

По словам Зои Дмитриенко, о Бендерах писали многие авторы, но в большей степени это были либо монографии, либо очерки.

"В нашем фотоальбоме история города представлена зримо, наглядно. Большая часть документов публикуется впервые, в их числе фотографии пребывания в городе в 1916 году российского императора Николая II. Их привез из Москвы бендерчанин Александр Тихонов", - пояснила главный хранитель.

На презентации были представлены две части сборника. Работа над третьей уже ведется. В ней можно будет ознакомиться с новейшей историей Бендер.

Какое отношение имеет к Бендерам Дюк Ришелье и Ланжерон

"Бендерская хрестоматия" в трех томах подготовлена сотрудниками Центральной городской библиотеки Ольгой Петровой и Музой Гончаровой. Она представляет собой обширную подборку материалов о городе Бендеры из художественной литературы, научных трудов, исторических документов, публицистики, мемуаров, писем и дневников.

© Sputnik / Irina Leahova Бендерская крепость преобразится, и подступы к ней приобретут новый вид

Как сказала автор идеи создания хрестоматии, директор Центральной библиотечной системы города Бендеры Людмила Матош, издания подобного формата - большая редкость, а для Приднестровья – уникальное событие.

По ее словам, хрестоматия откроет для своих читателей и новых исторических персонажей, которые имели отношение к городу. Например, Александр Ланжерон и Дюк Ришелье, оказывается, на русскую службу поступали в Бендерской крепости.