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Бендерская крепость

Как легендарный барон Мюнхгаузен связан с историей Бендерской крепости

© Sputnik / Irina Leahova
Культура
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Удивительные истории приключений Мюнхгаузена, связанные с Бендерской крепостью и жизнью барона после попытки ее осады, корреспонденту Sputnik рассказала сотрудница туркомплекса, включающего знаменитую фортицию.

ТИРАСПОЛЬ, 28 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Бендерская крепость – единственная фортификация, в осаде которой известный во всем мире барон Мюнхгаузен, согласно его биографии, принимал участие в составе русской армии.

Как рассказала экскурсовод, именно после неудачного похода русской армии по захвату крепости великий выдумщик и романтик, очевидно, решив компенсировать огорчение, придумал свою знаменитую байку о полете на пушечном ядре. К слову, оно теперь стало одной из достопримечательностью Бендерской крепости, будучи надежно и фундаментально установленной на постаменте, оберегая подступы к ней. Впрочем, ядро столь же сказочно огромное, сколь и фантазия барона Мюнхгаузена.

На подступах к Бендерской крепости

Начнем все сначала. В 1738 году случилась первая неудачная попытка российской армии захватить Бендерскую крепость. В этом походе и участвовал молодой 18-летний капитан Мюнхгаузен.

"Поход оказался неудачным. Русские встали на левом берегу Днестра, их было примерно 55 тысяч человек, а  на правом берегу, на высоте в укрепленной крепости, собралась 60-тысячная турецкая армия. В итоге русские не смогли перебраться через реку. И вынуждены были отступить после эпидемии чумы", - рассказала гид.

Бендерская крепость
© Sputnik / Irina Leahova
Бендерская крепость преобразится, и подступы к ней приобретут новый вид

Барон и самогонка

Всего Мюнхгаузен участвовал в двух походах на турков, и лишь одну крепостную фортификацию, согласно его биографии, он пытался осадить. И это была Бендерская крепость.

В его воинском прошлом есть еще один значимый исторический факт. В составе почетного караула барон встречал в Риге будущую императрицу Екатерину Великую. Но когда умерла его мать, и перед ним встала необходимость решать вопросы с наследством, он вынуждено отправился в родной город Боденвердер. И больше уже в Россию не возвращался.

Говорят, что после службы в России, барон привез в Германию первый самогонный аппарат.

Мюнхгаузен и Распе

Известно, что автор знаменитых приключений барона Мюнхгаузена – Распе. Однако сам барон уверял, что прозаик лишь подслушал его рассказы и издал книгу на их основе.

"Барон рассказывал эти истории, когда уже вышел в отставку. Распе их подслушал, записал и опубликовал без ведома Мюнхгаузена. И барон неожиданно для себя прославился сначала на всю Германию, потом уже на Западную Европу", - отметила экскурсовод.

Памятник Русской Славы в Бендерах в честь столетия вхождения Бессарабии в состав России
© Sputnik / Е. Кузин
Открывая неизвестные страницы истории: в Бендерах появилась хрестоматия

Мюнхгаузен даже пытался судиться с Распе. Но ничего доказать не смог, а именно, что это о нем написано в книге. Суд ни к чему не привел.

Судебные распри

В жизни этого удивительного фантазера и рассказчика судебная тяжба с автором его приключений стала не единственная. Однако другая судебная волокита довела его до банкротства и изрядно подпортила ему здоровье.

На старости лет неутомимый барон решил жениться на молодой 15-летней девушке, а потом пытался с ней развестись. Бракоразводный процесс довел его до полного финансового краха, так как он все потратил на судебные распри. В суде он пытался доказать, что ребенок, которого родила его молодая супруга, не от него.

В память о Мюнхгаузене

Умер барон в возрасте 75 лет практически нищим человеком. Похоронен в родном городе Боденвердер в обмундировании русского офицера. Здесь теперь открыт Дом-музей барона Мюнхгаузена. Поскольку городок небольшой, то он практически живет за счет туристов, приезжающих для того, чтобы увидеть место, в котором появился на свет великий остроумный философ-сказочник.

Теги:
русско-турецкая война, барон Мюнхгаузен, Бендерская крепость, Бендеры
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