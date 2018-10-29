Художник Алла Парфентьева – когда копия становится оригиналом

Николай Костыркин, Sputnik Молдова
Давний друг редакции Sputnik Молдова Алла Парфентьева, знакомая читателям по публикациям на нашем сайте, создает картины из бисера. Сюжеты давно знакомых нам полотен художников с мировой известностью, благодаря труду Аллы Васильевны становятся нам ближе не только духовно, но и географически. Ведь она воплощает эти шедевры в своей технике практически идентично с оригиналом.
Сегодня Парфентьева снова в гостях у Sputnik Молдова, чтобы представить те работы, которые замыслила в прошлом году и удачно воплотила в году нынешнем.
– Я выполнила фрагмент фрески Микеланджело "Сотворение Адама", украшающей купол Сикстинской капеллы в Риме. Здесь мы видим прикоснувшиеся друг к другу руки Создателя и первого человека. Интересно, что фреской Микеланджело изначально не занимался и воспринимал себя только как скульптора. Но Папа Римский уговорил его взяться за роспись храма. Четыре года расписывал художник потолок Сикстинской капеллы, изрядно подорвав при этом здоровье, но оставив нам еще один шедевр, - рассказывает Алла Парфентьева.
– А это репродукция картины австрийского художника Густава Климта "Портрет Адели Блох-Бауэр" или, как ее еще называют, "австрийская Мона Лиза". Адель была возлюбленной Климта. Ее муж, очень богатый человек, узнав об их связи, решил наказать живописца, сделав это весьма изощренным образом. Он заказал Климту портрет этой женщины, обещав большие деньги. Климт писал потрет Адель четыре года и за это время настолько устал от нее, что по окончании работы, просто выкинул ее из своей жизни. Долгое время эта картина находилась в Вене, в Бельведерском дворце, но художник завещал полотно своей тете, а та жила в Америке. После смерти Климта все жители Вены собирали деньги, чтобы выкупить картину у родственницы художника. И когда вся сумма была собрана, владелица увеличила требуемый объем средств вдвое. В итоге портрет Адели увезли в США, и теперь он выставлен в Нью-Йорке, в Новой галерее. До сих пор венцы печалятся о том, что лишились этого шедевра, – продолжила свой рассказ Парфентьева.
Также она представила свои репродукции картин Ван Гога.
Среди работ Аллы Парфентьевой – воплощение картин современных мастеров, изначально принадлежащих кисти супружеской пары, - художников из Донецка. Это Михаил и Инесса Гармаш, современные романтические импрессионисты.
Редкое умение – воплощать в другом материале и по другому принципу уже созданные творения изобразительного искусства!
Желаем Алле Васильевне дальнейших творческих успехов и ждем в гости с новыми работами.
- Алла Парфентьева© Sputnik / Miroslav Rotari
- Алла Парфентьева: "Картину Климта "Поцелуй" я вышивала полгода, по два часа в день"© Sputnik / Miroslav Rotari
- Вышивка бисером, натюрморт. Автор - Алла Парфентьева
- Алла Парфентьева© Sputnik / Miroslav Rotari
- Вышивка бисером и лентами все более популярна© Sputnik / Miroslav Rotari
- Вышивка бисером и лентами все более популярна© Sputnik / Miroslav Rotari
- Вышивка бисером и лентами все более популярна© Sputnik / Miroslav Rotari
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