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Алла Парфентьева

Художник Алла Парфентьева – когда копия становится оригиналом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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О своих новых работах корреспонденту Sputnik рассказала художник Алла Парфентьева.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Давний друг редакции Sputnik Молдова Алла Парфентьева, знакомая читателям по публикациям на нашем сайте, создает картины из бисера. Сюжеты давно знакомых нам полотен художников с мировой известностью, благодаря труду Аллы Васильевны становятся нам ближе не только духовно, но и географически. Ведь она воплощает эти шедевры в своей технике практически идентично с оригиналом.

Художник Алла Парфентьева
© Sputnik / Николай Костыркин
Художник Алла Парфентьева

Сегодня Парфентьева снова в гостях у Sputnik Молдова, чтобы представить те работы, которые замыслила в прошлом году и удачно воплотила в году нынешнем.

Работа Аллы Парфентьевой
© Sputnik / Osmatesco
Работа Аллы Парфентьевой

– Я выполнила фрагмент фрески Микеланджело "Сотворение Адама", украшающей купол Сикстинской капеллы в Риме. Здесь мы видим прикоснувшиеся друг к другу руки Создателя и первого человека. Интересно, что фреской Микеланджело изначально не занимался и воспринимал себя только как скульптора. Но Папа Римский уговорил его взяться за роспись храма. Четыре года расписывал художник потолок Сикстинской капеллы, изрядно подорвав при этом здоровье, но оставив нам еще один шедевр, - рассказывает Алла Парфентьева.

Работа Аллы Парфентьевой
Работа Аллы Парфентьевой

– А это репродукция картины австрийского художника Густава Климта "Портрет Адели Блох-Бауэр" или, как ее еще называют, "австрийская Мона Лиза". Адель была возлюбленной Климта. Ее муж, очень богатый человек, узнав об их связи, решил наказать живописца, сделав это весьма изощренным образом. Он заказал Климту портрет этой женщины, обещав большие деньги. Климт писал потрет Адель четыре года и за это время настолько устал от нее, что по окончании работы, просто выкинул ее из своей жизни. Долгое время эта картина находилась в Вене, в Бельведерском дворце, но художник завещал полотно своей тете, а та жила в Америке. После смерти Климта все жители Вены собирали деньги, чтобы выкупить картину у родственницы художника. И когда вся сумма была собрана, владелица увеличила требуемый объем средств вдвое. В итоге портрет Адели увезли в США, и теперь он выставлен в Нью-Йорке, в Новой галерее. До сих пор венцы печалятся о том, что лишились этого шедевра, – продолжила свой рассказ Парфентьева.

Работа Аллы Парфентьевой
© Sputnik / Osmatesco
Работа Аллы Парфентьевой

Также она представила свои репродукции картин Ван Гога.

Работа Аллы Парфентьевой
© Sputnik / Osmatesco
Работа Аллы Парфентьевой

Среди работ Аллы Парфентьевой – воплощение картин современных мастеров, изначально принадлежащих кисти супружеской пары, - художников из Донецка. Это Михаил и Инесса Гармаш, современные романтические импрессионисты.

Работа Аллы Парфентьевой
© Sputnik / Osmatesco
Работа Аллы Парфентьевой

Редкое умение – воплощать в другом материале и по другому принципу уже созданные творения изобразительного искусства!

Работа Аллы Парфентьевой
© Sputnik / Osmatesco
Работа Аллы Парфентьевой

Желаем Алле Васильевне дальнейших творческих успехов и ждем в гости с новыми работами.

Работа Аллы Парфентьевой
© Sputnik / Osmatesco
Работа Аллы Парфентьевой
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