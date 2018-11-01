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"Музыкальные послы" от России посетят Приднестровье

CC BY 2.0 / Prophet And Poet / PICT2179 tuba piano and Bach Brandenburg Concerti
Культура
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Перед приднестровской публикой в очередной раз выступят российские музыканты в рамках проекта "Посольство мастерства", и снова они преподнесут приятный сюрприз меломанам.

ТИРАСПОЛЬ, 1 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровскую публику снова порадуют российские музыканты, которые выступят в рамках Международного музыкального проекта "Посольство мастерства". Как рассказала корреспонденту Sputnik сотрудник представительства Россотрудничества в Молдове Ирина Мишина, проект стал любимым для приднестровцев, которые с нетерпением каждый раз ожидают приезда молодых исполнителей.

Пригласительные как горячие пирожки

"Пригласительные билеты в кассе Дворца республики, где традиционно проходят концерты "Посольства мастерства", разлетаются в течение недели. Это говорит о том, что это событие ждут с нетерпением", - отметила Мишина.

По ее словам, даже когда заканчиваются пригласительные, приднестровские меломаны не оставляют надежды попасть на концерт.

"Тем, кому не достались пригласительные, все равно приходят в надежде, что несколько свободных мест будет. Уровень российских музыкантов очень высок, слушатели это знают и ценят", - подчеркнула представитель Россотрудничества.

Новый репертуар

Каждый раз в рамках "Посольства мастерства" выступают новые молодые, но уже заявившие о себе на международных конкурсах исполнители. На этот раз участниками в Приднестровье станут Оксана Сидягина (арфа) и Александр Болотин (фортепиано).

Молодые российские артисты выступят совместно с Приднестровским государственным симфоническим оркестром под управлением Григория Мосейко. Музыканты исполнят знаменитые произведения Клода Дебюсси, Сергея Рахманинова и Евгения Светланова, некоторые из них будут сыграны впервые.

Тирасполь, архивное фото.
© Sputnik / Irina Leahova
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Проект "Посольство мастерства" в Приднестровье

Как писал ранее Sputnik, на сцене Дворца Республики в мае прошлого года выступили лауреаты XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского скрипач Павел Милюков и пианист Сергей Редькин. Буквально через месяц в Тирасполе уже давали концерт лауреаты престижных международных конкурсов Федор Амосов (виолончель) и Андрей Дубов (фортепиано), он провел также мастер-класс для студентов Приднестровского института искусств.

В ноябре 2017 года ко Дню народного единства в Тирасполе концерт дали Роман Маркелов (саксофон) и Алексей Сычев (фортепиано). В конце февраля 2018 года на сцене Дворца Республики в Тирасполе выступили лауреаты международных конкурсов — скрипач Леонид Железный и пианист Алексей Мельников, в апреле — Аделина Тазиева (флейта) и Андрей Телков (фортепиано), а в сентябре - Камиль Мухаметдинов (виолончель) и Владислав Федоров (фортепиано).

О проекте в мире

Проект "Посольство мастерства" организуется на протяжении шести лет Санкт-Петербургским Домом музыки совместно с представительством Россотрудничества во многих странах мира, а в Приднестровье, начиная с 2017 года.

Санкт-Петербургский Дом музыки — учреждение министерства культуры РФ, созданное в 2006 году с целью подготовки молодых российских музыкантов к международным конкурсам и фестивалям.

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Теги:
российские музыканты, музыка, музыканты, Посольство мастерства, Приднестровье
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