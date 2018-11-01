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Eryka Musteață

Школьница из Молдовы выступила на одной сцене с Жасмин, Киркоровым, Лещенко

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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19710

Семиклассница Эрика Мустеацэ лишь пять лет занимается вокалом, но уже поражает своими успехами. Девочка неоднократно выступала в дуэтах со звездами российской эстрады – в интервью Sputnik юная певица рассказала о том, почему ее называют "девочка-солнце".

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Эрика Мустеацэ обычная, на первый взгляд, молдавская школьница - хвостики-косички, жизнерадостная улыбка…

Tamara Brighidin și Eryka Musteață
© Sputnik / Miroslav Rotari
Эрика Мустеацэ и Тамара Бригидин.

Однако за этой милой детской простотой скрывается большой талант, - в свои юные годы (ей всего 13 лет) девочка успела проявить себя в различных творческих и музыкальных конкурсах и продемонстрировать выдающиеся вокальные способности.

Эрика Мустяца и Николай Басков
© Photo: VK / Эрика Мустяца | Erika Mustyatsa | OFFICIAL GROUP
Эрика Мустеацэ и Николай Басков.

"Я горжусь своей ученицей. Мне нравятся не только ее успехи в вокале, но и внутренний стержень. Эрика – очень целеустремлённая девочка. Если ставит перед собой цель, то обязательно ее добивается", - Тамара Васильевна Бригидин в прошлом – певица, а сегодня заслуженная артистка,  консерваторский преподаватель по вокалу в Академии музыки, театра и пластических искусств. Она добавила, что "работать с Эрикой Мустеацэ - одно удовольствие".  

Эрика Мустяца и Лев Лещенко
© Photo: VK / Эрика Мустяца | Erika Mustyatsa | OFFICIAL GROUP
Эрика Мустеацэ и Лев Лещенко.

Восхождение юного дарования на большую сцену

Эрика Мустеацэ родилась в городе Бельцы. С 2011 года активно участвует в конкурсах песен и музыки - "Мини-мисс Молдова" (2011, II место), "Крымские волны" (2011, III место), "Солнце! Радость! Красота!" (2011, II место), "Aprila pilieni" (III место), и многих других. В 2014 году Эрика представляла Молдову на международном конкурсе "Детская Новая волна". Именно с этого конкурса началось восхождение юного дарования на большую сцену.

Эрика Мустяца и Игорь Крутой
© Photo: VK / Эрика Мустяца | Erika Mustyatsa | OFFICIAL GROUP
Эрика Мустеацэ и Игорь Крутой.

"Сначала мы отдали Эрику на бальные танцы, для общего развития, потом наш папа увидел рекламу по ТВ о том, что в Молдове проходит конкурс "Мини-мисс и Мини-мистер Молдова", так мы решили в нем поучаствовать, и в 2011 году Эрика стала первой вице-мисс. А потом в качестве эксперимента отдали дочь на вокал. И у нее все получилось! Эрика очень ярко выступила на "Новой волне" в 2014 году, и, собственно, после этого конкурса все и закрутилось", - рассказала корреспонденту Sputnik мама девочки Инга.

После "Новой волны" юную певицу из Молдовы заметил Игорь Крутой, и когда он создавал костяк для своей Академии, Эрика в него попала.

"Нас стали приглашать на различные ТВ-проекты, съемки, концертные программы", - продолжает Инга.

"Девочка-солнце" Эрика

Эрика Мустеацэ неоднократно выступала дуэтом со звездами российской эстрады  - Филипом Киркоровым, Львом Лещенко, Николаем Басковым, знаменитой певицей Жасмин.

Во время съемок "Рождественской песенки" произошел забавный случай.

"Должны были быть репетиции перед съемками, но у Филиппа Киркорова почему-то в тот день было не очень хорошее настроение. Он увидел, что нет танцоров и все отменил. Когда была уже запись, за кулисами он у меня спрашивает, помню ли я сценарий. На тот момент я еще не очень хорошо говорила по-русски, мама мне говорит на молдавском - скажи, что все ок. Ну, я ему, моргая и говорю с акцентом: "Все хорошо, все хорошо!" И потом мы выступили дуэтом, все прошло отлично!" - рассказала Эрика.

Девочка не скрывает, что на сцене чувствует себя превосходно.

"Мне нравится петь, танцевать, я очень люблю контактировать со зрителями глазами. Кстати, меня за кулисами очень часто называют "девочкой-солнце", потому что я всегда жизнерадостная и часто слышу, что умею "улыбаться глазами". Вот так и говорят: "Эрика - ты единственный ребенок, который улыбается глазами!"

Поддержка ребенка

"Хочется сказать огромное спасибо всем преподавателям, которые работали и работают сейчас с Эрикой. Это и Ирина Морарь, которая привила девочке любовь к музыке, помогала советами, поддерживала ее, и Тамара Васильевна Бригидин, которая сейчас занимается с дочерью вокалом. Также хочется сказать спасибо Ирине Ластович, которая всегда готова помочь в самых различных ситуациях", - отметила мама Эрики Инга.

Инга всегда сопровождает свою дочь в поездках, куда бы она не отправилась: на съемки ТВ-программ, конкурсы, проекты. Конечно, временно пришлось отодвинуть работу на второй план, но, по словам Инги, дочь решила идти вперед до конца, заявила, что будет заниматься вокалом, а потому у родителей нет иного пути, кроме как поддержать ее стремление к вокальной деятельности.

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