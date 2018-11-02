Библиотека имени Ломоносова – второй русский дом Кишинева

Юбилей "Ломоносовка", как ее уже давно называют горожане, отметила большим торжественным вечером-концертом. О впечатлениях от этого события, а также об истории и нынешней деятельности библиотеки имени Ломоносова с ее директором Маргаритой Щелчковой беседовал корреспондент Sputnik Николай Костыркин. © Sputnik / Nicu Goncear Библиотека Ломоносова получила в дар книги от Посольства России в Молдове

– Маргарита Юрьевна, впечатления от этого вечера еще свежи, и поэтому хочется услышать об этом из первых уст.

– Да, ту столь теплую, дружественную атмосферу, эмоции, которые мы все получили, трудно передать словами. Открыли мы концерт "Библиотечным вальсом", авторство которого принадлежит известному поэту, безвременно ушедшему Константину Шишкану, посвятившему его "Ломоносовке" и композитору Олегу Негруце. Композитор этого произведения – Николай Усачев. Прозвучал вальс в исполнении заслуженного артиста Республики Молдова Владимира Митрашевского.

– От кого сотрудники библиотеки принимали теплые поздравления, подарки, поощрения?

– Советник президента по культуре и образованию Корнелиу Попович зачитал послание главы государства и передал Почетный диплом, подписанный Игорем Додоном, "в знак высокой оценки особых заслуг, за сохранение культурного национального наследия и активного развития межбиблиотечного сотрудничества".

Генеральный директор Муниципальной библиотеки имени Богдана Петричейку Хашдеу, чьим филиалом мы являемся, – Марианна Харжевская вручила дипломы всем сотрудникам и картину "Золотые хризантемы" работы художницы Валентины Брынковяну.

Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова Михаил Давыдов преподнес библиотеке Подарочный сертификат на получение оргтехники и пообещал, что в скором времени фонд библиотеки пополнится комплектом книг из Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.

© Facebook / Сергей Сулин Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов на праздновании 70-летия библиотеки М. Ломоносова в Кишиневе

Помощник претора Ботаники по делам молодежи, культуры и спорта Вадим Смынтынэ передал вместе с поздравлениями красивый ворсовый ковер с изображением Ворот города, который украсит один из залов библиотеки.

Принимали мы поздравления от президента Международной Ассоциации "Personalitatea", заслуженного экономиста республики Сергея Евстратьева, главы Комиссии по межэтническим отношения Совета гражданского общества Елены Беляковов, председателя Городского совета ветеранов Юрия Еремина, председателя Совета ветеранов Ботаники Владимира Щетинина, председателя Русской общины Молдовы Людмилы Лащеновой и многих других.

– Имя Ломоносова, под сенью которого работает библиотека столько лет, – это, как все мы знаем, не просто знаменитая фамилия, а поистине международный бренд. Есть ли в Молдове ваши, так сказать, именные побратимы?

– Во время празднования председатель Международной ассоциации "Молдова-Россия" Юрий Максимов и мастер колокольных дел Юрий Терехов рассказали всем гостям о намерении отлить памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову, который будет размещен у входа в библиотеку. В дар "Ломоносовке" в этот день они преподнесли бронзовый памятный знак с изображением молдавского господаря Штефана Великого.

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– Ну и, конечно же, была большая и интересная музыкальная часть вечера.

– Выступали народные артисты Молдовы Владимир Драгош, Маргарета Ивануш, солисты Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу София Доника и Юрий Портных в сопровождении аккомпаниатора – народного артиста РМ, дирижера и пианиста Михаила Сечкина, а также – молодой талантливый пианист Александр Пригало и юная виолончелистка Екатерина Бабаян. Хор "Steaua", который возглавляет заслуженный деятель искусств РМ Галина Ротта, исполнил русские, молдавские и украинские народные песни. Выступали ансамбль Совета ветеранов столичного сектора Буюканы "Золотая рябина", певец Сергей Варсанов, ансамбль "Спиванка" под аккомпанемент баяниста Григория Станилевича, барды Юлиан Киркин и Рустам Ахметзянов, поэт и замечательный исполнитель Наталья Барабанщикова, руководитель литературно-музыкальной гостиной "Элегия" Федор Цуркан.

Самые верные друзья, высоко ценимые библиотекой, много лет плодотворно сотрудничающие с ней, председатель Ассоциации русских писателей РМ и председатель Ассоциации русских художников М-Арт подарили библиотеке изумительные, и совершенно неожиданные подарки: Олеся Рудягина – новое стихотворное посвящение Ломоносовке, а Сергей Сулин - хорошо известную, любимую многими кишиневцами картину "Клоун".

© Photo: Facebook / Сергей Сулин На праздновании 70-летия библиотеки М. Ломоносова в Кишиневе

Вели юбилейный вечер член Союза писателей России и Ассоциации русских писателей РМ Анатолий Лабунский, председатель Клуба книголюбов Universul, и актриса, член Ассоциации русских писателей Республики Молдова и Союза писателей имени А.С. Пушкина Светлана Бахрушина.

– Столько замечательных друзей у вашей библиотеки! Но, судя по всему, этот круг сформировался не сразу. Ведь и у "Ломоносовки" весьма интересный "творческий путь".

– Наша библиотека была третьей по счету в послевоенном Кишиневе, когда на фоне ускоренного процесса восстановления нормальных условий жизни по всей республики едва ли не на первый план, – что вполне оправданно, – ставилась цель сохранения и приумножения книжных фондов общего доступа, образования и духовно-нравственного воспитания людей.

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Располагалась третья городская библиотека вначале на Комсомольской (ныне улица Еминеску), затем на Армянской улице. К концу 50-х в распоряжении порядка двух тысяч читателей было около 37 тысяч томов. Имя Михаила Ломоносова библиотека получила в 1961 году, когда со дня рождения великого русского ученого и деятеля культуры исполнилось 250 лет. А в 1973 году состоялся переезд в нынешние помещения на проспекте Мира (ныне проспект Дачия). В 1991 году, когда директором была Ирина Ильинична Спицына, мы стали называться "библиотека русской литературы и культуры".

– Но сегодня вы неофициально, но вполне заслуженно называетесь еще и "вторым русским домом" Кишинева (учитывая, что первый – это Российский центр науки и культуры).

– И стараемся постоянно доказывать, что это прозвание оправдано. Библиотека Ломоносова долгие годы выступает в роли площадки для проведения творческих вечеров, встреч с зарубежными деятелями искусства и науки, заседаний этнокультурных, литературных, музыкальных и другого рода объединений. Все это происходит непрерывно, и друзей у нас становится все больше.

– Маргарита Юрьевна, большое спасибо за беседу. Примите от всей редакции Sputnik Молдова поздравления с юбилеем библиотеки. Желаем Вам и всему Вашему коллективу как можно больше позитивных результатов в работе и воплощения всех творческих замыслов!