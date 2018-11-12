Конфуз в Лувре: фотомодель зашла в музей в "непотребном" виде

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Красота - страшная сила. Это еще раз доказала австралийская фотомодель по имени Ньюша Сиех. Девушка знаменита у себя на родине тем, что частенько шокирует публику в общественных местах, моделируя разные ситуации. Например, недавно она демонстративно целовалась с молодым человеком на фоне шедевров мировой живописи и выкладывала снимки в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Newsha Syeh (@mewsha) 7 Ноя 2018 в 2:34 PST

Похоже, что "малая слава" ее уже не устраивает, и девушка гонится за большой "птицей счастья".

Зарубежные СМИ опубликовали снимок Ньюши, на котором она запечатлена в коротком платье с глубоким декольте. Сообщается, что модель выгнали из Лувра, потому что она туда пришла именно в таком виде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Newsha Syeh (@mewsha) 9 Ноя 2018 в 11:35 PST

Девушка рассказала печальную историю своим подписчикам в Instagram. Удивительно, поражаются подписчики ее аккаунта: в Лувре полно картин с голыми женщинами, но при этом люди отворачивают свои носы от этой девушки?

Впрочем, не все пожалели красотку. "Все правильно. Ты надела платье задом наперед", — возмущались некоторые.

Сама виновница "события" отреагировала так: "Пикассо мой наряд понравился бы". Ньюша призналась, что она все-таки надела пальто и попала в музей, но вскоре покинула его из-за испорченного настроения.

СМИ отмечают, что девушка зря обиделась. В Лувре нельзя появляться в купальнике, босиком, с обнаженной грудью или голым. Это - в правилах музея.