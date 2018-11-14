В Кишиневе пройдут "Славянские чтения"

Участники конференции обсудят вопросы, связанные с подготовкой русистов в современном мире в иноязычной среде, освоением мирового литературного наследия.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Научно-практическая конференция "Славянские чтения" открывается в молдавской столице 15 ноября, сообщили Sputnik организаторы мероприятия.

Общая тема форума - "Славянский мир в межкультурном диалоге: традиции и перспективы". В конференции примут участие слависты-исследователи, педагоги высшей школы, методисты и учителя-словесники республики. В рамках форума пройдет также "круглый стол" по теме: "Судьба и наследие Тургенева: осмысление и популяризация".

Организаторы форума - Славянский университет Республики Молдова, Молдавская организация преподавателей русского языка и литературы (МОПРЯЛ) при поддержке Российского центра науки и культуры в Молдове и Агентства межэтнических отношений РМ.

Форум будет проходить два дня - 15 и 16 ноября.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

(+37322) 022-43-03-81; 060103626

E-mail: surm@starnet.md; ninagor58@mail.ru Подробную информацию о конференции можно найти на официальном сайте Славянского университета РМ: www.surm.md