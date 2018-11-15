В Кишиневе начались юбилейные "Славянские чтения"

Уже двадцать лет в Молдове проводится научная конференция, посвященная славистике и славянской культуре.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. В Кишиневе начала работу юбилейная, десятая научно-практическая конференция "Славянские чтения". Общая тема форума - "Славянский мир в межкультурном диалоге: традиции и перспективы".

В конференции принимают участие слависты-исследователи, педагоги высшей школы, методисты и учителя-словесники республики. Организаторами конференции, которая проходит раз в два года, стали Славянский университет Республики Молдова, Молдавская организация преподавателей русского языка и литературы (МОПРЯЛ) при поддержке Российского центра науки и культуры в Молдове и Агентства межэтнических отношений РМ.

"Славянские чтения" прошли испытание временем

Открывая конференцию, ректор Славянского университета, председатель МОПРЯЛ Татьяна Млечко отметила консолидирующую роль этого научного форума. Она напомнила о словах Ирины Ионовой, выдающегося ученого, знаменитого "профессора красноречия", одного из тех людей, что стояли у истоков "Славянских чтений":

"Для того, чтобы можно было говорить о молдавской славистике как о целостном, сформировавшемся теоретически явлении, она должна заявить о себе в полный голос, который бы звучал авторитетно и убедительно. Который нельзя не услышать и которым нельзя пренебречь. Поэтому существует необходимость сотрудничества ученых, занимающихся вопросами славистики. "Славянские чтения" - перспективная попытка такой консолидации".

© Photo : Славянский университет Республики Молдова В Кишиневе пройдут "Славянские чтения"

Татьяна Млечко констатировала, что этот научный и культурный форум успешно прошел испытание временем. "Двадцать лет спустя после того, как прошла первая конференция, мы можем говорить о том, состоялись мы или нет. И я думаю, что ответ, конечно же, утвердительный".

Говоря о миссии конференции, она выразила надежду, что форум и в будущем будет служить площадкой для научной деятельности в области славистики и славянской культуры.

"За двадцать лет многие ушли и многое изменилось. Но прежней осталась наша задача и наша миссия - не утратить то, чего мы уже достигли. Вместе мы сделали важное дело, и пусть у него будет достойное продолжение", — сказала она.

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Обращаясь с приветствием к участникам конференции, генеральный директор Агентства межэтнических отношений РМ, председатель совета учредителей Славянского университета Олег Бабенко, отметил, что путь форума был непростым и поздравил собравшихся с открытием юбилейной конференции.

Бабенко выразил уверенность, что "Славянские чтения" ждет большое будущее, а в молдавской славистике будут появляться все новые имена. Он обратился к организаторам форума со словами благодарности за "очень серьезную и важную" работу. "Мы можем надеяться, что правительство Республики Молдова, в том числе и посредством Агентства межэтнических отношений, как и прежде, будет помогать дальше и русским школам, и Славянскому университету, и всем тем проектам в Республике Молдова, которые направлены на сохранение русского языка, русской культуры, межнационального согласия и билингвального сообщества", — сказал он.

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Олег Бабенко рассказал о недавней встрече с представителями Совета Европы, которые посетили Кишинев. "Я еще раз напомнил коллегам из Совета Европы, что Кишинев - это единственное место, где компактно проживают национальные меньшинства в таком количестве, более 300 тысяч человек. Европейские структуры не должны забывать о том, что Кишинев - это многонациональный город", — заметил он.

Олег Бабенко поблагодарил за поддержку научно-практического форума посольство России в Молдове. "Без вас мы бы не справились", — сказал он, обращаясь к представителям российской дипмиссии, которые участвовали в работе конференции в качестве почетных гостей.

Генеральный директор Агентства межэтнических отношений вручил ряду ученых и преподавателей почетные грамоты. Также Олег Бабенко сообщил о намерении издать последнюю работу Ирины Ионовой, которая не была опубликована.

© Sputnik / Славянские чтения - 2018

Посольство РФ: "Наука помогает укреплять единство и взаимопонимание между народами"

Поздравления с успешным открытием юбилейной конференции "Славянские чтения" от имени посла России в Молдове Олега Васнецова участникам форума передала старший советник посольства РФ Надежда Калинина.

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"Форум посвящен актуальной теме сохранения и углубления межкультурного диалога, что особенно важно для многонациональных государств, таких как Российская Федерация и Республика Молдова, — говорится в обращении посла РФ. — Сегодня нам всем как никогда важны единство и взаимопонимание, подвижнический труд во имя укрепления и гармонизации межэтнических отношений. Именно гуманитарная наука может стать нашим верным попутчиком в этом нелегком деле". Олег Васнецов пожелал форуму плодотворной работы, а его участникам новых творческих успехов.

Надежда Калинина напомнила, что накануне открытия "Славянских чтений", буквально две недели назад, в Москве состоялся VI Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, в котором участвовала представительная молдавская делегация.

Славянское братство в международном контексте

Славяноведение и славистика — это всегда культура, и не случайно материалы форума украшены картой мира, заметила ректор Славянского университета Татьяна Млечко, выступая на конференции. "Так мы отметили всемирный характер, большое пространство функционирования славянских языков, на котором бытуют славянские культуры, за границами славянских государств. Славянство, вместе с романским и германским цивилизационными потоками — одна из составляющих европейской культуры", — сказала она.

© Sputnik / Максим Блинов Итоги VI-го всемирного Конгресса российских соотечественников

Этой теме были посвящены и выступления гостей форума. Заместитель Генерального секретаря Национальной комиссии Республики Молдова по делам ЮНЕСКО Луминица Друмя подчеркнула важность взаимного обогащения культур, при сохранении целостного развития каждой из них.

Старший советник посольства Республики Беларусь Александр Истомин рассказал участникам конференции о деятельности белорусской диаспоры и Белорусского культурного центра в Республике Молдова. "У нас две активные организации и в Тирасполе и в Кишиневе, между ними ощущается взаимосвязь и взаимная поддержка, и в культурном, и в жизненном смысле", — сообщил он.

Русский язык — общее достояние многих народов

С открытием юбилейных "Славянских чтений" участников конференции поздравил глава представительства Россотрудничества Михаил Давыдов.

"Это значимое мероприятие, которое объединяет ученых, преподавателей, работников СМИ. Сегодня здесь собрались те, кого волнует судьба русского языка, кто понимает необходимость поддержки системы его преподавания, кто ежедневной работой и личным примером отношения к русскому языку раскрывает всемирное значение и гуманистическую суть русской культуры, — отметил Михаил Давыдов.

Представитель Россотрудничества высоко оценил вклад форума в углубление отношений дружбы между народами, гармонизации межэтнических отношений.

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"Знаменательно, что "Славянские чтения" регулярно проходят в Молдове, где русский язык является языком межнационального общения, общим достоянием многих народов. Отдельной признательности заслуживают усилия молдавской общественности, которая поддерживает и сохраняет статус русского языка здесь, в Молдове", — подчеркнул он.

"Славянские чтения" стали представительным научным и культурным форумом

Работа конференции "Славянские чтения" в Кишиневе продолжится в течение двух дней. В первый день форума прозвучали научные доклады по широкому спектру тем, связанных с функционированием славянских языков и культур в Республике Молдова и на международном пространстве.

Завтра, 16 ноября, программа форума продолжится мероприятиями в области культуры и педагогики. Состоится заседание "Школы мастерства начинающего словесника", а также "Литературной гостиной", посвященное 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. Затем участников конференции ждет просмотр кинофильма "Две женщины" по пьесе И. С. Тургенева "Месяц в деревне".

На протяжении двух дней учёные и педагоги будут обсуждать развитие диалога языков и культур в современности, страноведческий контент в условиях диаспоры и многие другие вопросы.