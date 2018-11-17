Памяти Евгения Осина: топ-5 песен музыканта

В субботу стало известно, что экс-вокалист группы "Браво", популярный певец Евгений Осин скончался в Москве. Печальную весть сообщили российские телеканалы. Журналисты Sputnik вспомнили "пятерку" лучших песен музыканта.

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Евгений Осин за свою карьеру выпустил 15 альбомов, последний из которых (Разлука") вышел два года назад. Слушатели знакомы с творчеством музыканта по его композициям "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя" и др.

Свой первый проект "Ночной колпак" Осин основал в 22 года. Потом он играл в группах (как правило на ударных) "Николай Коперник", "Альянс" , а также в коллективах, которые продюссировал Стас Намин.

В конце 80-х, когда из группы "Браво" ушла эпатажная Жана Агузарова, Осина пригласили в команду. Он записал с "Браво" несколько песен, участвовал в гастрольных поездках и снялся в клипе. Продлилось это год. Затем его место занял Валерий Сюткин.

После "Браво" Осин занялся сольной карьерой. Он начал исполнять песни, которые хотел спеть еще в составе "Браво", но тогда лидер группы Евгений Хавтан считал их "неформатными".

Композиции в исполнении Осина были созданы в духе дворовых песен начала 70-х годов. Они написаны простым языком, аранжировки мелодий - в рок-н-ролльной стилистике, что и принесло музыканту успех.

Корреспонденты Sputnik Молдова составили свою версию топ-5 песен Евгения Осина.

1. "Плачет девушка в автомате", 1993г.

2. "Иволга", 1996 г.

3. Не ходи со мною рядом, 1998 г.

4. Настя, 2016

5. Не верю, 1995 г.