В Кишиневе отремонтируют дом, к котором жил скульптор Александр Плэмэдялэ

А на Аллее классиков установят еще один бюст - поэту Матковскому.

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Дом, в котором жил знаменитый скульптор Александр Плэмэдялэ, автор памятника Штефану чел Маре в столице, будет капитально отремонтирован. Сейчас дом, на котором установлена мемориальная доска, находится в аварийном состоянии.

Самая известная работа скульптора — памятник Штефану чел Маре (отлит в 1927 году), который обрел историческое и культурное значение национального масштаба и стал одним из символов Молдовы.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Памятник Штефану Великому в Кишиневе мог выглядеть совсем иначе

Плэмэдялэ жил в Кишиневе, в доме по улице Букурешть вплоть до своей смерти в 1940 году. Он родился в 1888 году в селе Буюканы Кишиневского уезда, учился в Высшей школе рисования, скульптуры и архитектуры в Москве в мастерской скульптора Волнухина. В 1911 году принимал участие в создании «Общества любителей изобразительного искусства Бессарабии», впоследствии – в организации художественных выставок. В 1916-1918 годах скульптор работал на монетном дворе в Петрограде, а с 1919 года руководил Кишинёвским художественным училищем.

В 1939 году по инициативе Александра Плэмэдялэ был создан кишинёвский музей изобразительных искусств.

Еще одно событие культурного значения — установка бюста поэту и прозаику Дмитрию Матковскому (1939-2013) на Аллее классиков в парке Штефан чел Маре (также известном как парк Пушкина). Об этом сообщил директор Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.