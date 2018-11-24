Знаменательная дата - вспомнить Щусева, значит вспомнить истинный Кишинев

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Наследию великого русского советского архитектора, уроженца Кишинева Алексея Щусева была посвящена встреча в Российском центре науки и культуры.

© Sputnik / РИА Новости Кишинев по Щусеву - уникальные фото ко дню рождения архитектора 11

Отправной точкой очередного заседания историко-литературного клуба "Россия-Молдавия: люди, события, факты" стало 145-летие со дня рождения знаменитого зодчего.

Чем известен Щусев

В кишиневском РЦНК по этому случаю собрались постоянные члены клуба, ученые, архитекторы, студенты и лицеисты. Их вниманию был представлен документальный фильм "Зодчий. Алексей Щусев", снятый российским телеканалом "Культура". Этот фильм – попытка ответа на вопрос, кто же такой на самом деле Алексей Щусев.

Многие знают, что Алексей Викторович успел до 1917 года прославиться строительством храмов и особняков, Казанского вокзала в Москве, отличным выполнением заказов царского дома, а после 1917 года – умением за одну ночь решить проект мавзолея Ленина и стать через короткое время одним из самых видных сталинских архитекторов.

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Научный сотрудник Академии наук Молдовы Наталья Юрченко, много лет занимающаяся исследованием творчества Щусева, рассказала о работах архитектора на территории Молдовы и, в частности, Кишинева, – как осуществленных, и оставшихся только в проектах.

Гости встречи познакомились с видами первого здания, которое построил Щусев в Кишиневе, дачей Карчевского в Долине Роз, и домом Драгоева по улице Пушкина угол Кузнечной (ныне Бернардацци). В 1912 году по проекту архитектора построена церковь в имении помещика Богдана (село Кухурешты).

После войны

Особый интерес вызвал разговор об участии А.В. Щусева в восстановлении разрушенного после Великой Отечественной войны Кишинева. В 1945-1947 годах зодчий участвовал в разработке генеральной схемы реконструкции Кишинева, города своей мечты, который он сам называл "Южной Пальмирой", по аналогии с "Северной Пальмирой" — Петербургом-Ленинградом. Нижнюю часть центра города архитектор планировал разделить тремя лучами (проложен только один— Центральный, позже проспект молодежи, сегодня проспект Виеру), оборудовать гранитную набережную вдоль реки Бык, вырыть водохранилище (Гидигич) и даже соединить Бык с Днестром, превратив Кишинев в речной порт. Беседа о неосуществленных творческих планах Щусева переросла в разговор о нынешнем состоянии Кишинева.

Гулкое эхо великих планов

Ветеран кишиневского зодчества Алла Кириченко в беседе с журналистами вспоминает, что когда она приехала по распределению в Кишинев в 1961 году, среди архитекторов был еще силен дух преемственности идей великого зодчего.

"Во многом на наследии Щусева основывался генплан застройки Кишинева. Город нужно было расширять, четко просчитать перспективы его развития. Я считаю, что Кишиневу повезло бы, проживи Алексей Викторович немного дольше. Он уникальный архитектор, работал, кстати, сам, без соавторов. По крайней мере, он никогда бы не позволил того, что творится в Кишиневе сейчас. Свежий пример из личных впечатлений: проезжала недавно в сторону Ботаники по виадуку и увидела, что "Кукурузу" (или "Ромашку") – высотный многоквартирный дом круглого сечения, построенный, чтобы стал одной из визитных карточек советского Кишинева и видовых его точек, закрывает очередная "коробка", ничем не отличимая от других", – рассказала Кириченко.