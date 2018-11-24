21:34 24 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.15
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Архитектор Алексей Викторович Щусев (1873-1949).

Знаменательная дата - вспомнить Щусева, значит вспомнить истинный Кишинев

© Sputnik / РИА Новости
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Легенды старого Кишинева (176)
73 0 0

В Кишиневе почтили память знаменитого архитектора, уроженца молдавской столицы Алексея Щусева.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Наследию великого русского советского архитектора, уроженца Кишинева Алексея Щусева была посвящена встреча в Российском центре науки и культуры.

Архитектор Алексей Викторович Щусев (1873-1949).
© Sputnik / РИА Новости
Кишинев по Щусеву - уникальные фото ко дню рождения архитектора
11

Отправной точкой очередного заседания историко-литературного клуба "Россия-Молдавия: люди, события, факты" стало 145-летие со дня рождения знаменитого зодчего.

Чем известен Щусев

В кишиневском РЦНК по этому случаю собрались постоянные члены клуба, ученые, архитекторы, студенты и лицеисты. Их вниманию был представлен документальный фильм "Зодчий. Алексей Щусев", снятый российским телеканалом "Культура". Этот фильм – попытка ответа на вопрос, кто же такой на самом деле Алексей Щусев.

Многие знают, что Алексей Викторович успел до 1917 года прославиться строительством храмов и особняков, Казанского вокзала в Москве, отличным выполнением заказов царского дома, а после 1917 года – умением за одну ночь решить проект мавзолея Ленина и стать через короткое время одним из самых видных сталинских архитекторов.

Виноградники Молдавии.
© Sputnik / Яков Берлинер
Когда-то было наоборот: немцы ехали в Молдову за хорошей жизнью

Научный сотрудник Академии наук Молдовы Наталья Юрченко, много лет занимающаяся исследованием творчества Щусева, рассказала о работах архитектора на территории Молдовы и, в частности, Кишинева, – как осуществленных, и оставшихся только в проектах.

Гости встречи познакомились с видами первого здания, которое построил Щусев в Кишиневе, дачей Карчевского в Долине Роз, и домом Драгоева по улице Пушкина угол Кузнечной (ныне Бернардацци). В 1912 году по проекту архитектора построена церковь в имении помещика Богдана (село Кухурешты).

После войны

Особый интерес вызвал разговор об участии А.В. Щусева в восстановлении разрушенного после Великой Отечественной войны Кишинева. В 1945-1947 годах зодчий участвовал в разработке генеральной схемы реконструкции Кишинева, города своей мечты, который он сам называл "Южной Пальмирой", по аналогии с "Северной Пальмирой" — Петербургом-Ленинградом. Нижнюю часть центра города архитектор планировал разделить тремя лучами (проложен только один— Центральный, позже проспект молодежи, сегодня проспект Виеру), оборудовать гранитную набережную вдоль реки Бык, вырыть водохранилище (Гидигич) и даже соединить Бык с Днестром, превратив Кишинев в речной порт. Беседа о неосуществленных творческих планах Щусева переросла в разговор о нынешнем состоянии Кишинева.

Молдавская художница граффити Инна Желяскова (Izzy Izvne) расписывает стену
Граффити Кишинева – уличное искусство или хулиганство

Гулкое эхо великих планов

Ветеран кишиневского зодчества Алла Кириченко в беседе с журналистами вспоминает, что когда она приехала по распределению в Кишинев в 1961 году, среди архитекторов был еще силен дух преемственности идей великого зодчего.

"Во многом на наследии Щусева основывался генплан застройки Кишинева. Город нужно было расширять, четко просчитать перспективы его развития. Я считаю, что Кишиневу повезло бы, проживи Алексей Викторович немного дольше. Он уникальный архитектор, работал, кстати, сам, без соавторов. По крайней мере, он никогда бы не позволил того, что творится в Кишиневе сейчас. Свежий пример из личных впечатлений: проезжала недавно в сторону Ботаники по виадуку и увидела, что "Кукурузу" (или "Ромашку") – высотный многоквартирный дом круглого сечения, построенный, чтобы стал одной из визитных карточек советского Кишинева и видовых его точек, закрывает очередная "коробка", ничем не отличимая от других", – рассказала Кириченко.

Тема:
Легенды старого Кишинева (176)

По теме

Память под ногами: как в Кишиневе украшают парки могильными плитами
Из-за действий строительной фирмы Рышкановка может уйти под воду
Чудо молдавского художника: в Кишиневе появился новый арт-объект
Наша отвратительная реальность: в Кишиневе росчерк пера рождает эпидемии
Теги:
СССР, Кишинев, Алексей Щусев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

  • Дом Стенбока
    Правительственный кризис

    Если кабмин Эстонии не придет к консенсусу по Договору ООН о миграции, парламентская оппозиция может выразить вотум недоверия премьеру.

  • Арсен Алборов
    Мечты сбываются

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил квадроцикл мальчику из Знаурского района.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Спортивное купе Aston Martin DB11 на выставке Редкие автомобили в ЦДХ.
Такая машина есть не у каждого - в Москве прошла выставка редких авто
Женщина упала в бассейн с голодными акулами
Не для слабонервных: женщина упала в бассейн с голодными акулами - видео
Корь
Корь в Молдове: как не подхватить заразу

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться