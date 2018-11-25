Театр "С улицы Роз" откроет для приднестровцев свои города

"Наш городок" и "Волшебник Изумрудного города" – эти два спектакля представит приднестровской публике на очередных гастролях в Тирасполе Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" из Кишинева.

ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" снова порадует приднестровскую публику премьерой. Состоится она на сцене Приднестровского гостеатра драмы и комедии им. Н.С.Аронецкой в Тирасполе 27 ноября.

"Наш городок" – такой же, как и все

"Спектакль "Наш городок" - абсолютная премьера по пьесе известного классика американской литературы и драматурга Торнтона Уайлдера. Он был поставлен художественным руководителем и главным режиссером театра Юрием Хармелиным к 80-летию написания пьесы", - рассказал корреспонденту Sputnik главный администратор театра "С улицы Роз" Николай Ага.

Как отмечают в анонсе, этот городок такой же, как и миллионы других, и люди в нем живут так же, как и в любом другом населенном месте. Большинство из его жителей постоянно откладывают жизнь на потом, но есть немногие, кто умеет радоваться мгновениям, полноценно ощущая жизнь в каждом ее проявлении.

Изумруды волшебного города © Sputnik / Irina Leahova Театральный сезон в Приднестровье откроется необычным спектаклем

По традиции театр покажет спектакль как для взрослой публики, так и для самых маленьких театралов. На сей раз тираспольчане увидят постановку Юрия Хармелина по книге русского, советского писателя и драматурга Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города".

На музыкальную сказку приглашаются не только юные зрители, но их родители, бабушки и дедушки для возможности совместно понаблюдать за приключениями девочки Эллы и ее песика Тотоши.

"Спектакль помогает ребенку понять важность настоящей дружбы, учит снисходительности к недостаткам других и необходимости бороться со своими", - отмечает особенность постановки Николай Ага.

Театр "с Улицы Роз" осуществляет гастроли в приднестровский регион по несколько раз в течение года, дает спектакли в самых крупных города - Бендерах и Тирасполе. И каждый раз старается радовать публику новыми своими постановками. Его артисты, а также спектакли полюбились приднестровцам – об этом говорят полные залы на выступлениях театра в регионе.