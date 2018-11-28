Юная красавица из Молдовы взбудоражила всю Румынию - видео

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Молодая певица из Молдовы Ева Тимуш, известная своими яркими выступлениями на международных конкурсах и высокими результатами на мировых телешоу, взяла новый творческий рубеж.

На этот раз речь идет о румынской франшизе шоу The Voice (на российском ТВ – "Голос"). Шестнадцатилетняя Ева дошла до этапа "нокауты", когда на сцене выступают дуэтом. Наставница Тимуш на шоу – известная румынская певица, уроженка Молдовы Ирина Римес.

Для прохождения в "нокауты" Ева исполнила песню Running up that hill британской рок-дивы 80-х Кейт Буш.

Ирина Римес, с которой Ева пойдет и дальше, слушала свою воспитанницу с большим волнением. Остальные наставники проекта и зрители, судя по реакции, остались в восторге.

"Такое впечатление, что она только вышла из коробки, как кукла. Ты очень красива, и эта песня позволила показать все возможности твоего голоса. Так странно и это тебе подошло, я не ожидал выбора такой музыкальной композиции. Ты невозможно красива!", – сказал певец Смайли, один из наставников шоу, после выступления талантливой певицы из Молдовы.

Следующий этап проекта The Voice в Румынии, пройдет первого декабря.