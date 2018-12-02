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Спектакль в постановке театра С улицы Роз

Молдову ждет грандиозное культурное событие

© Photo : театр "С улицы Роз"
Культура
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В первых числах декабря на кишиневских сценах пройдет Международный театральный фестиваль "Молдфест-2018".

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik, Александр Рыбаков. Очень приятно, что в Молдове планируются и происходят важные и резонансные культурные события международного уровня с участием знаменитостей и при поддержке на самом высоком государственном уровне. В Кишиневе с 3 по 9 декабря пройдет X-й Международный театральный фестиваль-лаборатория камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест-2018". 

В ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова представители Государственного молодёжного драматического театра "С улицы Роз" рассказали подробности знаменательного события.

В юбилейном фестивале "Молдфест-2018" примут участие творческие коллективы, театральные критики, театроведы из России, Испании, Германии, Швеции, Польши, Белоруссии, Латвии, Украины, Грузии, Армении, Казахстана, Израиля и других стран.

В общей сложности на наших театральных сценах выступят 26 коллективов из 19 стран мира.

По словам заведующей литературной частью театра "С улицы Роз" Алины Шишкиной, одной из изюминок этого фестиваля станет международный конкурс театрального плаката.

"Этот фестиваль юбилейный. И хотелось каких-то новинок. Они есть. Может быть, я открою маленькую тайну, но, с другой стороны, все должны знать об этом. В рамках фестиваля при поддержке нашего театра пройдет третий международный конкурс театрального плаката "Одесский бриз". На этом конкурсе будут представлены интересные театральные афиши, программки – организаторы обещают, что это будет очень интересно", - сказала Шишкина.

По сложившейся традиции, фестиваль будет проходить в насыщенном режиме. 

"Каждый рабочий фестивальный день будет начинаться в 9:30 утра с обсуждения работ, которые зрители увидели накануне. Спектакли будут обсуждать всемирно известные критики. Это очень интересное мероприятие происходит при открытых дверях. Все желающие могут послушать мнения экспертов, – это увлекательный процесс, в котором кипят страсти, возникают споры, происходит обмен мнениями", - отметила Шишкина.

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По её словам, с 12:00 начинаются спектакли, в 15:00 – проходит мастер-класс, который проводят специалисты из разных стран. В 17:00, 19:00, 20:00, 21:00 – спектакли.

Основная площадка, где будут проходить спектакли, – это малая и большая сцена Государственного молодёжного драматического театра "С улицы Роз".

Часть спектаклей будет поставлена на сцене национального театра Satiricus и в еврейском культурном центре "Кедем".

С 3 по 9 декабря театр "С улицы Роз" проводит десятый юбилейный фестиваль-лабораторию "Молдфест-2018" при поддержке президента страны Игоря Додона, министерства образования, культуры и исследований РМ, Посольства Российской Федерации в Молдове, Представительства Россотрудничества в РМ – Российского центра науки и культуры, при содействии муниципального совета Кишинева.

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