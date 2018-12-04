"Молдфест-2018" шагает по Молдове

В Кишиневе проходит десятый фестиваль-лаборатория камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест".

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. В эти дни в Кишиневе проходит юбилейный фестиваль-лаборатория камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест".

Вот уже десятый раз благодаря Государственному молодежному драматическому театру "С улицы Роз" одни из лучших театральных постановок мира можно посмотреть в нашей стране.

"Молдфест-2018" завершится 9 декабря, за это время для тех из нас, кто не чужд прекрасного, будет идти по четыре (!) спектакля в день. Постановки будут представлены на сценах театра "С улицы Роз", Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, театра "Сатирикус" имени Иоана Луки Караджале, Еврейского культурного центра КЕДЕМ.

Даже названия пьес, привезенных из-за рубежа, поистине интригуют:

– монодрама "HAMLET MACHINE" по мотивам В. Шекспира и А. Миллера, АРММОНО международный театральный фестиваль, Ереван;

© Photo : театр "С улицы Роз" Молдову ждет грандиозное культурное событие

– монодрама "МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ОСКАР", театр "Жас Сахна", Алматы;

– интеллектуальная драма "МИРЫ В СТОЛКНОВЕНИИ" Идо Нетаньяху, Государственный молодежный театр Узбекистана, Ташкент;

– монодрама "В РОЛИ НАСТАСЬИ ФИЛИППОВНЫ — КНЯЗЬ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ МЫШКИН", по произведению Ф. М. Достоевского, АРММОНО международный театральный фестиваль, Ереван.

И это далеко не полный список того, что можно посмотреть в рамках "Молдофеста-2018".

Радуют и хозяева праздника – театр "С улицы Роз" в понедельник открыл фестивальную каденцию своей недавней премьерой – зонг-драмой по Бертольду Брехту "Мамаша Кураж и ее дети". Спектакль, фрагменты которого приведены здесь на видео, был дан на сцене театра "Сатирикус". А о самом спектакле вы можете прочитать в материале корреспондента Sputnik >>>

В юбилейном фестивале "Молдфест-2018" принимают участие творческие коллективы, театральные критики, театроведы из России, Испании, Германии, Швеции, Польши, Белоруссии, Латвии, Украины, Грузии, Армении, Казахстана, Израиля и других стран. В общей сложности на наших театральных сценах выступят 26 коллективов из 19 государств.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Скоро "Молдфест-2018"

Каждый рабочий фестивальный день будет начинаться в 9:30 утра с обсуждения работ, которые зрители увидели накануне. Спектакли обсуждают всемирно известные критики. Это очень интересное мероприятие проходит при открытых дверях. Все желающие могут послушать мнения экспертов, – это увлекательный процесс, в котором кипят страсти, возникают споры, происходит обмен мнениями.

"Молдфест-2018" проходит при поддержке президента Молдовы Игоря Додона, Министерства образования, культуры и исследований РМ, посольства Российской Федерации в Молдове, представительства Россотрудничества в РМ – Российского центра науки и культуры, при содействии муниципального совета Кишинева.