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Конкурс молодых исполнителей имени Златы Ткач

Живое имя Златы Ткач - в Молдове состоялся конкурс молодых исполнителей

© Sputnik / Николай Костыркин
Культура
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Конкурс молодых исполнителей имени Златы Ткач, первой в Молдове женщины-композитора, привлекает участников не только из РМ, но и из-за рубежа.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. В Кишиневе в малом зале Национальной филармонии имени Сергея Лункевича завершился девятый конкурс молодых исполнителей имени Златы Ткач.

Конкурс-чудо

Организатором творческого состязания выступили Еврейский культурный центр КЕДЕМ при участии Национальной филармония имени Сергея Лункевича и Министерства образования, культуры и исследований.

"Мы по-особому относимся к этому проекту. Это поистине тяжелый труд, но мы получаем огромное удовольствие, потому что наши дети из года в год все больше развиваются, добиваются новых успехов. Их родители и педагоги сегодня пришли вместе с ними, чтобы разделить радость новых успехов своих детей", - рассказала корреспонденту Sputnik директор центра КЕДЕМ Стелла Хармелина.

По ее словам, сегодня конкурс заметно расширился не только по числу участников, но и географически – в этом году в Кишинев приехали представители Израиля.

"В этом году конкурс особенный еще и тем, что мы с лауреатами едем в Яссы, в Академию музыки, чтобы выступить там", - добавила Хармелина.

Злата Ткач – одно из лучших имен в музыке Молдовы

Злата Моисеевна Ткач (урожд. Злотэ Бейрихман, 1928-2006) родилась в селе Лозово Ниспоренского уезда Бессарабии. Первая женщина — профессиональный композитор в Молдове, заслуженный деятель искусств Молдавской ССР, лауреат государственной премии Молдавии, кавалер ордена Gloria Muncii, профессор Академии музыки, театра и изобразительных искусств РМ.

Училась в румынской начальной школе для девочек и в кишиневской румынской гимназии "Regina Maria" (имени королевы Марии). С приходом советской власти в 1940 году перешла в русскую школу. В годы Великой Отечественной войны была в эвакуации в Средней Азии.

Окончила музыковедческое отделение Кишиневской консерватории, преподавала в музыкальной школе и в Кишиневском музыкальном училище имени Штефана Няги, затем – в консерватории.

Избранные сочинения – симфония "Паноптикум", оперы-сказки "Коза с тремя козлятами", "Ленивица", "Цветик-семицветик", "Повар и боярин", "Маленький принц", камерные оперы "Голуби в косую линейку", "Шаг в бессмертие", "Мой парижский дядя", балет "Андриеш", соната памяти Дмитрия Шостаковича для альта и фортепиано, концерт для флейты и симфонического оркестра и другие.

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Теги:
музыка, Злата Ткач, Стелла Хармелина, конкурс
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