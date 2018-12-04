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Молдфест.рампа.ру

Виват фестиваль! - "Молдфест" стартовал в десятый раз

© Sputnik / Irina Leahova
Культура
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В Кишиневе прошло официальное открытие юбилейного фестиваля-лаборатории камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест".

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В десятый раз проходит в Кишиневе юбилейный фестиваль-лаборатория камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест.Рампа.Ру", в десятый раз его открывает создатель и бессменный художественный руководитель, главный режиссер Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" Юрий Хармелин короткой фразой: "Виват фестиваль!".

Уникальный театральный праздник в Молдове
Зрители открытия фестиваля МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ
© Photo: РЦНК в Молдове
"Молдфест-2018" шагает по Молдове

На открытие собрались уже прибывшие гости и участники фестиваля с разных стран мира, с разных континентов. С юбилейным стартом международного смотра театр "С улицы Роз" пришли поздравить коллеги и давние партнеры фестиваля. Среди них - посольство Российской Федерации, представительство Россотрудничества в Республике Молдова.

По словам руководителя Россотрудничества Михаила Давыдова, фестиваль - уникальный театральный смотр, прекрасный театральный праздник, и он создан людьми, самозабвенно любящими театр, которые несмотря ни на какие трудности, с искренней душой стремятся к тому, чтобы сохранить в зрителях веру в театр и любовь к нему.

"Все эти годы фестиваль занимает особое место в культурной жизни Молдовы, и это значит, что это событие - для всего населения республики. "Молдфест" стал местом встречи настоящих друзей, где участники могут обменяться своими знаниями и опытом, а зрители соприкоснутся с волшебным миром театра", - отметил Давыдов.

Фестиваль Хармелина и настоящее искусство
Спектакль в постановке театра С улицы Роз
© Photo : театр "С улицы Роз"
Молдову ждет грандиозное культурное событие

По мнению председателя Союза театральных деятелей Молдовы Санду Греку, этот театральный смотр, как его ни назови, - Молдфест, фестиваль малых форм, на самом деле фестиваль Юрия Хармелина - инициатора и главного организатора как самого события, так и театра "С улицы Роз".

"Качество вашего, Юрий Аркадьевич, театра превосходное. Люблю ваш театр, ваши спектакли, ваш фестиваль, потому что он требует не больших и пустых форм, а маленьких и наполненных. Это и есть настоящее искусство", - отметил глава театрального союза.

В завершении Греку пожелал театру, который в прошлом году отметил свой сорокалетний юбилей и уже десятый раз проводит масштабный театральный форум, наконец-то обрести свое место – здание, подходящее для создания и представления театральных постановок. Ведь все это время ему приходится ютиться в помещениях городского театрального лицея.

"И чтобы мы, театр "Сатирикус", который я возглавляю, и в котором проходит очередное открытие фестиваля, поскорее играли бы на вашей сцене - театра "С улицы Роз" и брали бы в аренду ваш зал", - пожелал Греку.

О фестивале "Молдфест"

В юбилейном фестивале "Молдфест-2018" принимают участие творческие коллективы, театральные критики, театроведы из России, Испании, Германии, Швеции, Польши, Белоруссии, Латвии, Украины, Грузии, Армении, Казахстана, Израиля и других стран. В общей сложности на наших театральных сценах выступят 26 коллективов из 19 государств.

Каждый рабочий фестивальный день будет начинаться в 9.30 утра с обсуждения работ, которые зрители увидели накануне. Спектакли обсуждают всемирно известные критики. Это очень интересное мероприятие проходит при открытых дверях. Все желающие могут послушать мнения экспертов, – это увлекательный процесс, в котором кипят страсти, возникают споры, происходит обмен мнениями.

"Молдфест-2018" проходит при поддержке президента Молдовы Игоря Додона, министерства образования, культуры и исследований РМ, посольства Российской Федерации в Молдове, представительства Россотрудничества в РМ – Российского центра науки и культуры, при содействии муниципального совета Кишинева.

Теги:
фестиваль "Молдфест. Рампа. Ру", Молдфест.Рампа.Ру, Молдфест.Рампа.Ру, фестиваль, театр, Молдове
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