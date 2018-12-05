Память о Холокосте - как преобразуют Еврейское кладбище Кишинева

В Молдове появится новый музей, посвященный истории евреев Республики Молдова - этот культурный объект создадут на территории Еврейского кладбища.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Местом почитания жертв Холокоста станет Еврейское кладбище Кишинева, которое по инициативе премьер-министра правительства Молдовы Павла Филипа преобразуют в историко-культурный центр.

По данным пресс-службы молдавского кабмина, кладбище будет передано с баланса мэрии Кишинева в ведение министерства образования, культуры и исследований. На территории некрополя будет создан Музей истории евреев Молдовы.

Долгие годы Еврейское кладбище Кишинева остается крайне неухоженным местом - родственников тех, кто погребен там, либо уже нет в живых, либо они давно уехали за рубеж.

Память не меркнет

В наши дни историки и общественные деятели Молдовы продолжают собирать и систематизировать сведения об истории молдавских евреев, особенно о трагических событиях, связанных с представителями этого народа.

Как сообщил корреспонденту Sputnik исполнительный директор Института иудаики Евгений Брик, возглавляемая им научная организация при поддержке посольства Нидерландов в Румынии выпустила пять видеосюжетов о Холокосте в Молдове.

"Холокост (Шоа), то есть массовое уничтожение евреев в период Второй мировой войны, является трагедией евреев всего мира, в том числе и Молдовы. О том страшном времени нельзя забывать", - отметил Брик.

По его словам, число бессарабских евреев, погибших в годы Второй мировой войны, оценивается учеными и исследователями по-разному – от 87 тысяч до 250–300 тысяч человек.

"К декабрю 1941 года абсолютное большинство евреев Бессарабии было уничтожено или выслано в румынскую провинцию Транснистрия. Бессарабия, как, например, и Эстония, была объявлена территорией "очищенной от евреев"", - сказал Брик.

Уничтоженная часть некрополя

Частью Еврейского (раньше его называли Еврейским новым) кладбища Кишинева, – основанного, по некоторым данным, еще в 1812 году, – была и нынешняя территория парка "Алунелул".

© AFP 2018 / MENAHEM KAHANA В Кишиневе будет создан музей истории евреев Молдовы

Эта рекреационная зона была создана в 1958 году. Подавляющее большинство надгробий сравняли с землей или использовали как стройматериалы – некоторые из них, все-таки, удалось спасти родственникам усопших. До сих пор несколько десятков могильных камней торчит из земли по всей территории парка. Некоторые из них стали частью монумента в память о жертвах еврейских погромов, произошедших в Кишиневе в начале прошлого века.

Атмосфера в парке "Алунелул", как отмечают местные жители, всегда гнетущая и тревожная…

Кстати, фрагмент могильного камня, взятого предположительно с разрушенной части Еврейского кладбища, можно встретить неподалеку – в сквере близ пересечения улиц Крянгэ и Коандэ >>>

А другое надгробие можно до сих пор увидеть в центре старого Кишинева >>>