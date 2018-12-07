11:47 07 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.19
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Кинопленка и кинохлопушка

Молодые кинематографисты Молдовы приглашают посетить бесплатную киношколу

© Fotolia / Fabioderby
Культура
Получить короткую ссылку
9 0 0

Кино в Молдове постепенно начинает возрождаться. Стали появляться не только новые молдавские фильмы, но и киношколы.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. На базе Российского центра науки и культуры в Кишиневе действует бесплатная киношкола MADS.

Гагаузия
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia!
Кино Буджака: первый гагаузский фильм показали на кинофестивале в Турции

Организовали ее молодые кинолюбители, которые поставили перед собой амбициозную цель – проводить мастер-классы и лекции для всех желающих.

Подробнее о создании этого проекта и его работе рассказал руководитель киношколы MADS Сергей Будич.

По его словам, он начал увлекаться видеосъемкой еще в 15 лет. Уже тогда он столкнулся с проблемой: было очень тяжело получить необходимую информацию и знания, интересующие его.

"Ориентиров тогда в стране почти не было. Мало кто мог бы чему-то научить. И еще одна проблема: в Молдове тогда без денежных средств очень тяжело было получить какие-то знания. По мере продвижения творчества у нас с коллегами появилась идея создать площадку, где могли бы собираться все "киношники" и делиться своим опытом и знаниями", - отметил Будич.

Кинематографисты хотят создать кинофонд стран СНГ>>>

Первым шагом к реализации этой идеи, как подчеркнул кинематографист, стало воссоздание международного кинофестиваля "Toamna de aur". Его провели в кинотеатре Patria Loteanu в 2013 году при участии Сергея Будича, который по сути и выступил организатором.

Верховный Совет Приднестровья
Кинематографисты из ФРГ сняли фильм о Приднестровье

После этого, как добавил Будич, они снимали разные ролики и короткометражки. Среди них "Предвестники бури" – уникальный проект для Молдовы, короткий метр, где было использовано много 3D-графики. Далее последовал более серьезный проект "Продкомиссар" - экранизация одноименного произведения Михаила Шолохова.

По словам собеседника, лишь спустя время удалось найти площадку для проведений лекций - Российский центр науки и культуры. Там же им и предоставили необходимую технику.

"Я хотел быть причастным к созданию чего-то интересного. После того, как познакомился с Сергеем, меня привлекло мобильное кино. Я всю жизнь провел в соцсетях. Работая в этой сфере, где есть комьюнити, можно, задав вопрос, получить знание - решил перенести этот элемент общности в нашу жизнь", - уточнил менеджер по проектам киношколы MADS Дмитрий Йордаки.

Он считает, что все люди, посетившие курсы и лекции этой школы, должны оставаться большой семьей и продолжать продвигать общее дело.

Чирков-Гибу: Молодежь Молдовы хочет снимать кино — это самое главное>>>

Организаторы киношколы признались, что профильное образование они не получали. Но в качестве преподавателей на лекции они приглашают опытных специалистов с высшим профильным образованием. Перед слушателями уже выступали кинематографисты Алекс Бред и Макар Северин - люди известные не только в Молдове.

Школа продолжает свою работу и приглашает всех желающих посетить ее.

По теме

Когда молдавское кино вернется на экраны стран СНГ и Европы
Насколько эротично молдавское кино
Молдавское кино завоевывает сердца зрителей Европы
Николай Гибу - выздороветь и продолжить работу
Теги:
молдавское кино, Молдова, Кино
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Церемония торжественного зажжения огней на главной новогодней елке страны
Фоторепортаж: раз, два, три - елочка в Кишиневе "гори"!
Так вот почему все мамы утром такие усталые!
От заката до утра: вот почему все мамы утром такие злые - видео
Победители всех чемпионатов Молдовы по футболу
Чемпионы Молдовы по футболу: полный список

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться