Молодые кинематографисты Молдовы приглашают посетить бесплатную киношколу

Кино в Молдове постепенно начинает возрождаться. Стали появляться не только новые молдавские фильмы, но и киношколы.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. На базе Российского центра науки и культуры в Кишиневе действует бесплатная киношкола MADS.

Организовали ее молодые кинолюбители, которые поставили перед собой амбициозную цель – проводить мастер-классы и лекции для всех желающих.

Подробнее о создании этого проекта и его работе рассказал руководитель киношколы MADS Сергей Будич.

По его словам, он начал увлекаться видеосъемкой еще в 15 лет. Уже тогда он столкнулся с проблемой: было очень тяжело получить необходимую информацию и знания, интересующие его.

"Ориентиров тогда в стране почти не было. Мало кто мог бы чему-то научить. И еще одна проблема: в Молдове тогда без денежных средств очень тяжело было получить какие-то знания. По мере продвижения творчества у нас с коллегами появилась идея создать площадку, где могли бы собираться все "киношники" и делиться своим опытом и знаниями", - отметил Будич.

Кинематографисты хотят создать кинофонд стран СНГ>>>

Первым шагом к реализации этой идеи, как подчеркнул кинематографист, стало воссоздание международного кинофестиваля "Toamna de aur". Его провели в кинотеатре Patria Loteanu в 2013 году при участии Сергея Будича, который по сути и выступил организатором.

После этого, как добавил Будич, они снимали разные ролики и короткометражки. Среди них "Предвестники бури" – уникальный проект для Молдовы, короткий метр, где было использовано много 3D-графики. Далее последовал более серьезный проект "Продкомиссар" - экранизация одноименного произведения Михаила Шолохова.

По словам собеседника, лишь спустя время удалось найти площадку для проведений лекций - Российский центр науки и культуры. Там же им и предоставили необходимую технику.

"Я хотел быть причастным к созданию чего-то интересного. После того, как познакомился с Сергеем, меня привлекло мобильное кино. Я всю жизнь провел в соцсетях. Работая в этой сфере, где есть комьюнити, можно, задав вопрос, получить знание - решил перенести этот элемент общности в нашу жизнь", - уточнил менеджер по проектам киношколы MADS Дмитрий Йордаки.

Он считает, что все люди, посетившие курсы и лекции этой школы, должны оставаться большой семьей и продолжать продвигать общее дело.

Чирков-Гибу: Молодежь Молдовы хочет снимать кино — это самое главное>>>

Организаторы киношколы признались, что профильное образование они не получали. Но в качестве преподавателей на лекции они приглашают опытных специалистов с высшим профильным образованием. Перед слушателями уже выступали кинематографисты Алекс Бред и Макар Северин - люди известные не только в Молдове.

Школа продолжает свою работу и приглашает всех желающих посетить ее.