Молодые кинематографисты Молдовы приглашают посетить бесплатную киношколу

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. На базе Российского центра науки и культуры в Кишиневе действует бесплатная киношкола MADS.
Организовали ее молодые кинолюбители, которые поставили перед собой амбициозную цель – проводить мастер-классы и лекции для всех желающих.
Подробнее о создании этого проекта и его работе рассказал руководитель киношколы MADS Сергей Будич.
По его словам, он начал увлекаться видеосъемкой еще в 15 лет. Уже тогда он столкнулся с проблемой: было очень тяжело получить необходимую информацию и знания, интересующие его.
"Ориентиров тогда в стране почти не было. Мало кто мог бы чему-то научить. И еще одна проблема: в Молдове тогда без денежных средств очень тяжело было получить какие-то знания. По мере продвижения творчества у нас с коллегами появилась идея создать площадку, где могли бы собираться все "киношники" и делиться своим опытом и знаниями", - отметил Будич.
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Первым шагом к реализации этой идеи, как подчеркнул кинематографист, стало воссоздание международного кинофестиваля "Toamna de aur". Его провели в кинотеатре Patria Loteanu в 2013 году при участии Сергея Будича, который по сути и выступил организатором.
После этого, как добавил Будич, они снимали разные ролики и короткометражки. Среди них "Предвестники бури" – уникальный проект для Молдовы, короткий метр, где было использовано много 3D-графики. Далее последовал более серьезный проект "Продкомиссар" - экранизация одноименного произведения Михаила Шолохова.
По словам собеседника, лишь спустя время удалось найти площадку для проведений лекций - Российский центр науки и культуры. Там же им и предоставили необходимую технику.
"Я хотел быть причастным к созданию чего-то интересного. После того, как познакомился с Сергеем, меня привлекло мобильное кино. Я всю жизнь провел в соцсетях. Работая в этой сфере, где есть комьюнити, можно, задав вопрос, получить знание - решил перенести этот элемент общности в нашу жизнь", - уточнил менеджер по проектам киношколы MADS Дмитрий Йордаки.
Он считает, что все люди, посетившие курсы и лекции этой школы, должны оставаться большой семьей и продолжать продвигать общее дело.
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Организаторы киношколы признались, что профильное образование они не получали. Но в качестве преподавателей на лекции они приглашают опытных специалистов с высшим профильным образованием. Перед слушателями уже выступали кинематографисты Алекс Бред и Макар Северин - люди известные не только в Молдове.
Школа продолжает свою работу и приглашает всех желающих посетить ее.