Тель-Авив-Тирасполь: творческий дуэт дал спектакль на "Молдфесте" в Кишиневе

В рамках Международного фестиваля-лаборатории камерных театров и малых форм "Молдфест.Рампа.Ру" представили совместный проект двух стран - Молдовы и Израиля. Его создатели рассказали корреспонденту Sputnik, как случилось сотворчество.

ТИРАСПОЛЬ, 8 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. На фестивале-лаборатории "Молдфест.Рампа.Ру" представили поэтический спектакль "А мы друг для друга тени", созданный по произведениям Марины Цветаевой в рамках международного проекта. Появление в программе театрального форума этой постановки отнюдь не случайно. Творческий дуэт Анны Гланц-Маргулис (Тель-Авив) и Дмитрия Ахмадиева (Тирасполь) родился в прошлом году именно на "Молдфесте" в стенах кишиневского театра "С улицы Роз", который проводит этот масштабный театральный смотр уже десять лет подряд.

"Юрий Аркадьевич Хармелин – основатель и организатор театра "С улицы Роз" и фестиваля – явился крестным папой нашего спектакля. Мы познакомились с Анной в прошлом году именно на фестивале "Молдфест", - рассказывает Дмитрий Ахмадиев.

Между Ахмадулиной и Цветаевой © Sputnik / Irina Leahova Виват фестиваль! - "Молдфест" стартовал в десятый раз

Дмитрий Ахмадиев - главный режиссер и актер Приднестровского гостеатра драмы и комедии им. Н.С.Аронецкой, который стал постоянным гостем "Молдфеста". В прошлом году на фестивальной сцене театр показал спектакль "Беллая тетрадь… откровенно", поставленный по произведениям русского поэта Беллы Ахмадулиной. По словам Ахмадиева, именно Анна Гланц-Маргулис, которая является директором израильского театра "Лестница", была инициатором спектакля.

"Не могу сказать, что я супермастер поэтических спектаклей и большой знаток поэзии Марины Цветаевой. Но Анна вдохновила меня, и благодаря ей я узнал этого великолепного поэта мирового уровня глубже, шире", - признается Ахмадиев.

В прошлом году театр "Лестница" выступил на сцене "Молдфеста" со спектаклем "Песнь песней".

"В прошлом году после того, как мы отыграли спектакль, мой коллектив уехал, а я как руководитель театра позволила себе остаться. Буквально на следующий день, когда мои коллеги отправились домой, приехал Дмитрий с театром, и они привезли постановку "Беллая тетрадь..", - вспоминает Анна Гланц-Маргулис.

По словам Анны, ее впечатлил спектакль тираспольского коллеги. Увидев его, она поняла, кого хотела бы пригласить в качестве партнера в спектакль, а также в качестве его постановщика.

"Я увидела поэзию на сцене. И мне показалось, что Дмитрий сможет воплотить такой сложный материал, как поэзию Марины Цветаевой. Потому что нужен был не просто хороший режиссер, а тот, кто может работать с поэтическим материалом. Это под силу не каждому постановщику", - уверена Анна.

Между Тель-Авивов и Тирасполем

Процесс подготовки спектакля у творческого тандема был нелегким. Расстояния внесли свои коррективы и особенности в репетиции. Анна – в Тель-Авиве, Дмитрий - в Тирасполе. Однако они нашли выход из положения – скайп.

"Мы долгое время репетировали по скайпу. Многие этому удивляются. Но я знаю, что в мировой практике мы - не единственные. Сегодня это уже нормально. И если есть такая возможность, почему бы ею не воспользоваться", - резонно замечает Дмитрий.

Впрочем, у артистов выдалась возможность провести репетиции и по театральным канонам. Дмитрий приезжал на три недели в Израиль. Воспользовавшись этим шансом, они репетировали по много часов ежедневно, да и в свободное время продолжали творческое общение, обсуждая нюансы постановки.

В итоге родился спектакль, который уже увидели жители многих городов Израиля, а затем и Тирасполя. Он побывал на нескольких международных фестивалях, а теперь и на "Молдфесте" в Кишиневе.

"Как человек, а в нашей профессии это равнозначно творческой личности, я живу во имя любви, во имя всех ее проявлений. Если одно из этих проявлений нам удалось показать в спектакле, я буду счастлив", - резюмирует Дмитрий.