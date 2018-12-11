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Молдавская певица Наталья Гордиенко

Наталья Гордиенко в свой день рождения удивит всех

© Sputnik / Yana Zaharova
Культура
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День рождения на сцене: факты о Наталье Гордиенко, музыкальные победы, редкие фото и сюрпризы, которые готовит певица в свой праздник.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Во вторник, 11 декабря, празднует день рождения заслуженная артистка Республики Молдова Наталья Гордиенко. Чем известна она в стране и за рубежом, читайте в подборке Sputnik.

Факты об имениннице

Наталья Гордиенко родилась 11 декабря 1987 года в Кишиневе в семье архитекторов. Петь маленькая Наташа начала рано. Уже в три месяца ее бабушка первой заметила, что у малышки есть талант. В три года девочка исполнила от начала до конца песню "Катюша".

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Училась Гордиенко в столичном лицее имени П. Мовилэ в классе реального профиля. Во время учебы она также начала петь в школьном хоре и в ансамбле лицея. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и танцевала в ансамбле спортивного танца в течение восьми лет. Неоднократно принимала участие в телевизионной музыкальной детской передаче "Золотой ключик". В 15 лет стала участвовать в различных песенных конкурсах, побеждая как в стране, так и за рубежом.

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Публикация от Natalia Gordienko (@natalitsa)

В 2005 году Наталья солировала в группе "Миллениум", но была вынуждена покинуть коллектив, чтобы сдать экзамены на степень бакалавра и поступить в Академию музыки, театра и изобразительных искусств на отделение эстрадно-джазового вокала.

Занимательный факт, в детстве Наталья мечтала стать моделью, но любовь к музыке победила – благодаря чему Гордиенко прославилась не только в Молдове, но и за рубежом. К слову, она активно принимает участие и в модных показах молдавских дизайнеров. И даже стала музой некоторых из них.

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Публикация от Natalia Gordienko (@natalitsa)

Исполнительница никогда не рассказывает о своей личной жизни. Как говорит артистка, на то она и личная жизнь, что не касается никого, кроме ее родных.

За неделю до своего 30-летия Наталья Гордиенко стала мамой. У нее родился сын Кристиан. Материнство преобразило певицу.

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Публикация от Natalia Gordienko (@natalitsa)

Международное признание

Наталья Гордиенко ведет активный образ жизни. В ее творческой копилке наград – победы в многочисленных международных конкурсах. Среди них:

  • диплом международного фестиваля, конкурса лауреатов – юниоров "Юрмала 2003";
  • первое место на международном конкурсе эстрадной песни "Севастополь – Ялта 2004";
  • серебряная медаль в номинации "эстрадное пение" на международных Дельфийских играх 2004;
  • первое место на международном конкурсе эстрадной песни "Два сердца – близнеца 2004";
  • первое место на международном конкурсе эстрадной песни "Песни мира 2005";
  • гран-при международного конкурса эстрадной песни "Наш край родной";
  • первое место на международном конкурсе эстрадной песни "Славянский базар 2006";
  • в том же 2016 году Наталья выступила в финале песенного конкурса Евровидение, где исполнила в дуэте с Arsenium (Арсение Тодираш) песню Loca;
  • первое место на международном конкурсе эстрадной песни "Новая волна - 2007" в Юрмале (сейчас этот конкурс проходит в Сочи. В 2017 году победу в этом музыкальном состязании одержала молдавская группа DoReDos);
  • золотая медаль в номинации "вокал" на международном конкурсе "World Championship of performing arts", Америка, Лос-Анджелес, Голливуд.

В 2008 году указом президента Республики Молдова ей было присвоено звание "Заслуженной артистки Молдовы".

Первый сольный альбом Наталья Гордиенко выпустила в 2010 году. Название пластинки -  "Time".

Певица активно сотрудничает с зарубежными исполнителями. К примеру, в 2016 году она записала песню с популярным российским исполнителем Ираклием. Композиция называется "Близко".

А в 2017 году она выпустила сингл "Пьяная", в съемках клипа принял участие российский актер Алексей Чадов.

Молдавская исполнительница покорила Америку, Европу, страны СНГ и Прибалтики.

День рождения на сцене

Свой 31-й день рождения Наталья Гордиенко отметит на сцене грандиозным концертом в Национальном дворце имени Н. Сулака. Два с половиной часа живого звука и крутого шоу. Начало мероприятия в 19.00. К слову, все билеты проданы.

Известная молдавская певица Наталья Гордиенко
© Sputnik / Miroslav Rotari
Наталья Гордиенко о материнстве, личной жизни и кое о чем другом...

Ранее Гордиенко рассказала Sputnik, что хотела реализовать этот проект к своему 30-летию, но по понятным причинам не успела, так как родила сына за неделю до своего Дня рождения. "Не успела и не смогла провести такой концерт. В этом году решила, почему бы и нет", - сказала Гордиенко.

Много гостей

Певица пообещала, что это будет не такой концерт, когда артист просто выходит на сцену, что-то поет и уходит, а на его место приходят другие гости.

"Планирую большое шоу, с интересными техническими особенностями, неожиданными дуэтами, специальными гостями из-за границы", - отметила исполнительница.

По ее словам, в концерте примут участие Вали Богян, группа Akord и Ионел Истрати, SunStroke Project. "Из-за границы будет Ираклий Пирцхалава из России, Mohombi из Швеции, который пел с солисткой Николь Шерзингер", - добавила она.

Не обойдется и без приятных сюрпризов. Запланирована презентация клипа на новую песню певицы Arrivederci.

Режиссером этого видео выступила известный российский клипмейкер Ирина Миронова. Одну из главных ролей в нем сыграл российский актер Данила Якушев.

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Публикация от Natalia Gordienko (@natalitsa)

Птица Феникс

Подготовку к масштабному концерту она начала еще летом. "Была продумана концепция. Концерт под названием Phoenix a Live - птица Феникс, которая возрождается каждый раз из пепла. Ассоциирую себя с этой птицей. С музыкой и искусством возрождаюсь каждый раз и перехожу через тяжелые моменты в моей жизни", - пояснила артистка.

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Публикация от Natalia Gordienko (@natalitsa)

Коллектив Sputnik поздравляет талантливую певицу с днем рождения.

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