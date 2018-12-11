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Наталья Гордиенко

В день рождения Наталью Гордиенко наградили медалью "Meritul Civic"

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Культура
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О присуждении государственной награды известной певице стало известно во время концерта Гордиенко в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Популярная эстрадная певица, заслуженная артистка Молдовы Наталья Гордиенко в день своего 31-летия удостоена государственной награды – медали "Meritul Civic".

Указ о присуждении медали подписал в понедельник президент Молдовы Игорь Додон.

"Примите искренние поздравления с Днем рождения и с успехом нынешнего прекрасного концерта. Позвольте выразить восхищение Вашим вкладом в развитие культуры Республики Молдова", - зачитал текст поздравления от имени президента советник главы государства по культуре Корнелиу Попович.

Свой 31-й день рождения Наталья Гордиенко отметила концертом на сцене Национального дворца имени Николая Сулака. Ранее певица рассказала Sputnik, что хотела реализовать этот проект к своему 30-летию, но по понятным причинам не успела, так как родила сына за неделю до своего дня рождения.

"Не успела и не смогла провести такой концерт. В этом году решила, почему бы и нет", - сказала Гордиенко >>>

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Теги:
Наталья Гордиенко
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