Наталья Гордиенко о большом концерте: это посвящение моей маме

Известная молдавская исполнительница Наталья Гордиенко рассказала Sputnik о своем дне рождения, подарках, большом концерте "Phoenix ALive", а также поведала о самом дорогом человеке в своей жизни.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik, Елена Комолова. Заслуженная артистка Республики Молдова Наталья Гордиенко впервые отыграла большой сольный концерт в день своего рождения.

© Sputnik / Yana Zaharova Гордиенко отпраздновала день рождения на сцене, показав небывалое шоу 24

Надо ли говорить, что все билеты на шоу "Phoenix ALive" были полностью распроданы, – в зале не было свободного места. Подготовка к концерту началась еще летом этого года. Команда Натальи Гордиенко постаралась – специально выстроенная сцена, запоминающийся видеоряд к каждой композиции, огромное количество танцевальных номеров, постоянно сменяющиеся наряды именинницы, качественный звук. Надо отметить и невероятное музыкальное сопровождение. Наталья Гордиенко привыкла удивлять, и в день ее рождения на сцене играли сразу два оркестра - Lautarii и Alex Calancea Band. Такой невероятный симбиоз вокала и музыки не оставил никого равнодушным. А еще, публику порадовали гости - Ионел Истрати, группы AKORD и SunStroke Project. И, конечно, песни - на разных языках, но все объединенные одним чувством – любви.

Наталья Гордиенко зарядила своей энергией зал, только появившись на сцене. В этот вечер она "зажигала", смеялась, грустила, плакала, делилась сокровенным, а затем вновь светилась от счастья.

"В каждый свой день рождения загадываю, чтобы вся моя семья, мои близкие люди были рядом. Хочу сказать, что в этот вечер моя мечта сбылась – вы все здесь с нами", - обратилась исполнительница к зрителям.

Один из самых трогательных моментов этого концерта – исполнение артисткой песни "Мама". Наталья не смогла сдержать слез. Дело в том, что в раннем возрасте артистка потеряла самого близкого и родного человека – свою маму. Во время концерта она спустилась в зал и поздравила свою бабушку, которая ее воспитала. Певица подарила ей цветы.

"Эти цветы для моей бабушки - самого замечательного человека на свете. Если бы не было ее, не было бы и меня, и всего, что происходит в моей жизни. Спасибо. Хочу исполнить песню из репертуара моей любимой певицы Лары Фабиан Je t'aime. Хочу пожелать вам, чтобы вы не забывали говорить эти простые слова "Я тебя люблю", потому что в какой-то момент уже может стать поздно. Поэтому давайте сейчас скажем своим дорогим людям, что любим их", - говорила Наталья сквозь слезы.

Ярким оказался и момент поздравления самой исполнительницы. Под торжественную музыку весь зал поздравлял именинницу с днем рождения словами "La mulți ani" ("Многие лета!" - ред.). Цветов было много. Концерт даже прервался на несколько минут, чтобы зрители могли подарить букеты и сказать певице свои пожелания. А еще на концерте не обошлось без сюрпризов для именинницы. В день своего 31-летия Гордиенко вручили государственную награду – медаль "Meritul Civic". Указ о присуждении медали подписал президент Молдовы Игорь Додон.

После концерта Наталья Гордиенко дала интервью Sputnik.

- Вся сцена сегодня была усыпана цветами. А как начался ваш день рождения?

- Утром меня поздравил в первую очередь мой сын. Это был самый прекрасный момент. Он меня обнял так, как может, - ведь ему только годик. Но это поздравление было самым важным для меня.

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- Какие впечатления от концерта? Все ли задуманное удалось?

- Я перфекционист. Мне всегда кажется, что где-то что-то не так и не то. На самом деле, думаю, что все прошло замечательно. Меня переполняют эмоции, потому что все как-то быстро пролетело. Хочется дать еще такой концерт завтра и послезавтра. Но у нас уже есть поездки и другие выступления. Все пролетело быстро, но было замечательно. Надеюсь, что всем, кто пришел на концерт, понравилось.

- У шоу была своя концепция - "Phoenix ALive". Птица Феникс сгорела на сцене и возродилась?

- Да, она горела, сгорала и вновь возрождалась на сцене. Мы постарались сделать красивое шоу на качественном уровне. Надеюсь, что нам это удалось. Потрясающие музыканты, потрясающая команда. Огромное им за это спасибо. Сегодня прозвучали новые интерпретации различных мелодий, новое видение моей музыки глазами Алекса Каланчи и маэстро Николая Ботгроса. Действительно, все так соединилось, и мы горели на сцене. Хотелось этим концертом сказать и напомнить всем людям, что у каждого есть крылья, и в трудный момент просто нужно поверить в себя, расправить эти крылья и вспорхнуть высоко-высоко над всеми проблемами.

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- А почему концерт в день рождения?

- Для меня любой праздник – это рабочий день. Честно говоря, давно хотела дать концерт именно в день рождения. Мне кажется, что это самый крутой способ отметить праздник - на сцене, полный зал людей. В конце, когда хороводы водили под песню "Ioane, Ioane…", так и хотелось сказать: "Танцуют все!".

- Будете отмечать день рождения?

- Может быть тихо отметим. Сейчас я хочу просто выпить воды, сесть и сконцентрироваться на том, что все прошло. Чувствую себя как невеста, – готовишься-готовишься, все проходит за одно мгновение, и ты просто недоумеваешь, как все так прошло быстро.

- За время концерта вы несколько раз сменили образы – от романтичного нежного, до женщины-вамп. Расскажите о своих нарядах. Кто их автор? В каком образе вы чувствовали себя комфортнее, и какой вам ближе всего?

- Все мои образы придумала молдавский дизайнер. Девочки старались и создавали эту красоту. Комфортно было во всех нарядах. Все они разные, как и женщины, как и артисты. Я разная. Тут был и свет, и тьма, и страсть, и народный молдавский темперамент. В этот вечер было все.

- С какой своей песней вы себя ассоциируете?

- Назвать песню "Пьяная" было бы неправильно, потому что я не пьющий человек. Но по эмоциональному накалу, наверное, мне очень близка эта песня, потому что она была выпущена в очень важный и сложный для меня момент жизни.

- В свой день рождения вы написали в социальных сетях очень трогательный пост - посвящение маме. Сегодняшний концерт стал посвящением?

- Любой мой концерт – это посвящение моей маме. Я знаю, что она меня видит. Мой день рождения – это ее день. Надеюсь, что она видела и гордилась, и была вместе с нами в этот вечер…

- Спасибо за интервью.