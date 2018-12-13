Берегите ворота: что нужно знать о зимних традициях в Молдове

В преддверии главных зимних праздников корреспондент Sputnik решил обратиться к теме празднования Нового года, Рождества и других значимых дат в молдавском народе.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Президент молодежного движения "Воевод" Николай Паскару рассказал о том, что в молдавских селах испокон веков зимние праздники начинаются не с католического Рождества, 25 декабря, как сегодня "принято" в городах, а со дня св. Андрея, который отмечается 13 декабря.

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"Древняя традиция нашего народа — красть ворота на день св. Андрея, ведущие в дома тех односельчан, у которых дочки на выданье. Кража ворот — это некий намек на то, что пора дочек замуж выдавать. Это целый ритуал — украсть ворота под покровом ночи, спрятать. Если хозяин не находит ворота, он потом ходит по селу, интересуется у всех, не знают ли они, где его ворота. В отрочестве мне тоже доводилось участвовать в этом своеобразном ритуале", — сказал Паскару.

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По его словам, хотя ворота в итоге все равно возвращают на свое место, сегодня, увы, далеко не все чтут традиции отцов.

"Доходило и до потасовок. Однажды за кражей ворот нас застал хозяин дома. Вырвал штакетину из забора и попытался огреть нас по спинам. Еле успели унести ноги…", — вспоминает Паскару.

На Рождество, конечно же, колядуют. Главный элемент этого старинного обряда — звезда. Она символизирует Вифлеемскую звезду из Библии, которая, по легенде, ознаменовала рождение Иисуса Христа.

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"Обычно колядуют дети. Ходят, конечно же, к самым щедрым. Входя в дом, заносят и импровизированную звезду — она, как считается, приносит благополучие хозяевам", — рассказал Паскару.

Тринадцатого января в Молдове, как и во многих других странах, отмечают день св. Василия. В этот день дети снова ходят по домам, исполняя обряд сеяния — осыпают зерном хозяев. Главные атрибуты этого праздника — сценки с участием фольклорных и ритуальных персонажей, например, козы.

"Кстати, помимо общенародного фольклора существует еще и местный фольклор в каждом селе. Он обновляется постоянно — что происходит в селе, о том и слагают стихи и песни. Помню даже, как пели про председателя нашего колхоза", — сказал Паскару.

© Sputnik / Nicolai Kibich Новогодние обряды в Молдове

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