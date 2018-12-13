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Фрагмент иконы Апостолы Филипп и Андрей Первозванный

В Молдове - большой праздник: День Святого Андрея

© Sputnik / Виталий Белоусов
Культура
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Андреев день — один из самых почитаемых в Молдове православных праздников, который отмечают 13 декабря (30 ноября по старому стилю) - в этот день верующие чтут память святого Андрея Первозванного, брата апостола Петра

Праздник св. Андрея Первозванного — и церковный, и народный

Первозванным святого Андрея называют потому, что он был первым из учеников и апостолов Христа. А когда апостолы распространяли христианство по миру, св. Андрею выпали как раз пространства, на которых расположена нынешняя Восточная Европа, где находится и Молдова.

Андреев день — это праздник не только церковный, но и народный, который уходит корнями в глубокую древность. Поэтому традиционно принято присматриваться к приметам и устраивать веселые гадания в этот день.

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Например, считается, что, если на Андреев день пойдет снег и не растает, то будет лежать еще 110 дней.

Если в этот день морозно, но ясно, то будет хороший урожай.

А если огонь в печи или в очаге в день Андрея Первозванного горит красным, а не желтым пламенем, то скоро начнется стужа.

Что можно делать, а что нельзя на Андреев день?

За Андреевым днем идут Новый год и Рождество. Когда-то считалось, что после Андреева дня и до самого Крещения нельзя прясть и ткать, чтобы не напрясть в доме беду.

В церковной традиции апостол Андрей — покровитель мореходов. Ему молятся о защите тех, кто уходит в плавание, а иногда и всех, кто далеко от дома, путешествует или разлучен с родными.

А девушки молятся Андрею Первозванному об удачном замужестве.

Гадания
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Как гадать на зеркалах в Андреев день

Старинные девичьи гадания говорят, что если два раза подряд, "на Андрея" и на Святки приснится или привидится один и тот же человек, то гадание сбудется. Чтобы гадание оказалось крепче, девушки заранее готовились, сидя несколько дней на жестокой диете — на хлебе и воде. До и после гадания молчали, пока не наступит утро.

Чаше всего девушки гадали на зеркалах. Два зеркала ставили друг против друга, а рядом с ними свечи, чтобы получился длинный коридор с огнями. В комнате не должно быть ни кошек, ни собак, ни птиц, ни посторонних, кроме девушки и ее подруг. В конце коридора и должен показаться суженый. Правда, там может оказаться и всякая нечисть — но тем веселее было гадание.

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Теги:
Церковь, Праздник, святые, Андрей Первозванный, Республика Молдова, Религия
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