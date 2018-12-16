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Художник Михаил Ларионов

Отец русского авангарда родился в Тирасполе

© Public Domain / pictify
Культура
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Художник Михаил Ларионов оказался забытым на постсоветском пространстве.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik, Сергей Цуркану. Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо, Марк Шагал, Сальвадор Дали – их имена уже давно не просто имена великих художников. Они стали брендом и символом. Ради посещения музеев с их работами люди едут в Европу, копии их картин можно обнаружить в любой точке планеты.

Венера и Михаил. Художник Михаил Ларионов
© Photo: Артхив
"Венера и Михаил". Художник Михаил Ларионов

Совсем рядом с этими титанами находится художник Михаил Ларионов (1881-1964), которого заслуженно называют отцом русского авангарда и изобретателем нового стиля – лучизма. К превеликому сожалению на территории бывшего СССР Ларионова почти не знают. И тем более печально, что о нем почти не знают в Молдове – несмотря на то, что в Тирасполе, где он родился, существует улица его имени.

Цыганка в Тирасполе. Художник Михаил Ларионов
© Photo: 20art
"Цыганка в Тирасполе". Художник Михаил Ларионов

Михаил Ларионов рано покинул Тирасполь, однако часто возвращался туда – пейзажи и жителей этого города можно увидеть на его картинах. Также в достаточно раннем возрасте он знакомится со своей будущей женой – Натальей Гончаровой, родственницей "той самой" Натальи Гончаровой-Пушкиной. Жена Ларионова являлась не просто его единомышленницей и опорой – она была весьма известной художницей и сценографом.

Рыбы на закате. Художник Михаил Ларионов
© Sputnik / А. Свердлов
"Рыбы на закате". Художник Михаил Ларионов

В начале ХХ века Ларионов и Гончарова часто сталкивались с проявлением цензуры в царской России, особенно возмущало чиновников то, как Гончарова, будучи женщиной, изображала обнаженную натуру. С 1915 года супруги переехали в Европу, поселившись чуть позже в Париже, там они работали, в том числе, и для Сергея Дягилева, создавая костюмы и декорации к постановкам его "Русских балетов". В Россию они так и не вернулись.

Улица в провинции. Художник Михаил Ларионов
© Photo: Артхив
"Улица в провинции". Художник Михаил Ларионов

Михаил Ларионов создал целую художественную концепцию, абсолютно новаторскую – лучизм. Это открытие стало сенсацией не только в русской, но и в европейской живописи. Изображения на его картинах были словно пронзенными лучами света, создавая таинственный и яркий мир.

"Это почти то же самое, что мираж, возникающий в раскаленном воздухе пустыни, рисующий в небе отдаленные города, озера, оазисы. Лучизм стирает те границы, которые существуют между картинной плоскостью и натурой", - писал Михаил Ларионов.

Умер Михаил Ларионов в пригороде Парижа в 1964 году. Его картины находятся в лучших музеях мира, а недавно в Москве, в Новой Третьяковке, прошла его грандиозная выставка.

Жаль, что в Молдове Михаил Ларионов практически неизвестен. Ведь популяризация его имени не только способствовала бы привлечению зарубежных туристов в нашу страну, но и, вполне возможно, посодействовала бы реинтеграции страны – фигуры такого масштаба — это общее достояние и предмет гордости.

По материалам из открытых источников.

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