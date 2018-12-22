В телевизоре чудес нет – зимние тайны народов Молдовы

Наши предки, колядуя в зимние праздники, "программировали" обильный урожай в будущем году - какие еще традиции характерны для молдаван - в обзоре Sputnik.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Многие из нас привыкли праздновать Новый год дома в семейном кругу у телевизора за богато накрытым столом. Но именно зимние народные торжества, включая также и ночь на 1 января, – самое, как любят говорить, волшебное время года. Так зачем же тратить эту замечательную пору на избитые обыкновения, если можно вспомнить интереснейшие традиции наших предков! Тем более что приверженцев той старинной обрядности не так уж много среди нас осталось.

© Sputnik / Константин Чалабов Берегите ворота: что нужно знать о зимних традициях в Молдове

В закромах общей памяти народов, населяющих Молдову, немало интересных ритуалов, уходящих корнями глубоко в историю. Давайте вспомним некоторые из них.

ЮНЕСКО все вопросы не решает

Самый главный сказочный персонаж зимы, как мы знаем, у молдаван и румын именуется "Мош Крэчун". Но, как утверждает Николай Паскару, президент национального движения "Воевод", в том числе, популяризирующей молдавские народные традиции, – на нашей земле волшебного старика изначально именовали не иначе, как "Мош Джерилэ", что практически идентично имени его русского "коллеги" Деда Мороза.

"К счастью, наши традиции не забыты. Во многих молдавских селах до сих пор в Сочельник практикуют рождественские колядки. Но это не просто хождение от дома к дому с песнями. Разыгрываются целые сцены из библейских сюжетов, посвященных Рождеству Иисуса Христа – так, как это пронесли через свое мировосприятие сотни поколений молдавского народа. Неотъемлемые элементы этого обряда – изображение звезды, которое носят на длинной палке, – символ Вифлеемской звезды из Евангелий. В ночь перед Рождеством в пору моего детства все родственники приезжали домой, чтобы провести это торжество вместе, за одним столом. Специально для праздника закалывали свинью – таких размеров, чтобы ее мяса хватило на все зимние календы", - рассказал Паскару.

© Sputnik / Miroslav Rotari Новый год-2019: где отметить праздники в Кишиневе

По его словам, на день святого Василия, 14 января, отмечается народный праздник Плугушор (от слова "плуг"), где важным ритуальным элементом является облачение, как минимум, одного ряженого в "одеяние" козы – символа богатства и плодородия. В прежние времена, как правило, участники обрядовой части Плугушора водили с собой настоящую козу. Плугушор – это также и длинное стихотворение, плод многовекового народного творчества.

"Весь этот пласт народной памяти, воплощенный в календарных праздниках, – настоящее богатство, доставшееся нам от предков. Неслучайно в 2013 году молдавские колядки были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Жаль, правда, что в нашей стране все это представляет интерес лишь для этнографов и энтузиастов, а нового добротного документального фильма о молдавских традициях я, честно говоря, не видел уже давно", - заключил Паскару.

© Sputnik / Евгений Панасенко Почему молдаване имеют право обижаться на зиму, исходя из традиций

Самое главное имя

Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Мокан – этнический болгарин, родом из бессарабского села Зализничное, ныне Болградского района Одесской области Украины. Он принадлежит к тому поколению, которое остается частью неразрывной цепи преемственности воззрений на народные праздники.

Как рассказал Михаил Михайлович, на его малой родине болгары в селах, приверженцы "старого стиля", юлианского календаря, традиционно тяготеют не к нынешней дате Нового года, а к дню святого Василия, который как раз и приходится на 14 января, на Старый Новый год.

"Раньше, конечно, Васильев день отмечали в болгарских селах с гораздо большим размахом. Так делали мои родители, бабушки и дедушки и их сверстники. Накрывали богатые столы, приготовляли блюда из свежей баранины. Те же, кто носит имя Василий, в этот день пользовались особым вниманием. Была, – а где-то еще и осталась, – традиция, что первый пришедший в дом Василия поздравить его с именинами, должен был умыть ему лицо. И этот первый гость становится самым желанным в доме", - отметил Мокан.

Слушая собеседника, вспомнилась и другая, весьма экзотическая для городских жителей традиция. Между Рождеством и Крещением и даже на Масленицу у болгар происходят танцы кукеров. Кукеры чем-то напоминают русских ряженых. Мужчины надевают специальные маски, украшенные лентами, рогами, мехом, большими носами и другой атрибутикой, шерстяные одежды и устраивают шествия и пляски. Издревле проводились пляски кукеров – чтобы урожай в предстоящий сезон был обильным.

Колядуют словно по Гоголю

У гагаузов, помимо колядок, широко распространен обычай "сурва", основной атрибут которого – ветки фруктовых или вербовых деревьев, украшенные разноцветными бумажными полосками. В книге старшего научного сотрудника отдела этнологии гагаузов при Академии наук Молдовы Евдокии Сорочану говорится, что в первый день Нового года девочки и мальчики обходят дома односельчан, поздравляют их, трижды ударяя домочадцев по спине прутиками, "сурваками", желая счастья, здоровья, плодородия. Хозяйки обрывают кусочки бумажных полосок или веток и кладут их в куриные гнезда, чтобы куры в будущем году хорошо неслись. Детей одаривают конфетами, домашним печеньем, бубликами, мелкими монетами.

© Sputnik / Максим Богодвид Почему невозможно пересчитать молдавские колядки

Украинцы Молдовы, как утверждают этнографы, колядуют практически так же, как описал когда-то великий Гоголь. На севере нашей страны, в украинских селах, от дома к дому в зимние праздники ходят щедривки – преимущественно молодые люди, как юноши, так и девушки. Они восхваляют хозяев, поют колядки, "посевают" их и дом зерном. Ряженый в образе козы тоже присутствует. Он одет в кожух мехом наружу.

В ночь перед Рождеством у украинцев особенно почитаются крестные родители, которым крестники несут вечерю – специальное угощение, в составе которого обязательно должна быть кутья, сладкая каша из зерен с медом и сухофруктами.

© Sputnik / Дарья Чернега Большие и ужасные: где в Молдове на Рождество появляются кукеры

Дресс-код важен

"Народные традиции не забываются и в городах. Например, частыми гостями зимних вечеринок в Кишиневе становятся театральные группы, ежегодно готовящие номера с колядками и обрядовыми прославлениями. Кстати, на недавно прошедшем фестивале камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест" тоже были колядующее – учащиеся младших классов одного из столичных лицеев", – рассказал актер, шоумен Александр Кожухарь.

У Александра каждый год тоже проходят новогодне-рождественские выступления по клубам и корпоративам.

"Чаще всего, конечно же, в образе Деда Мороза, которого, оказывается, ждут не только маленькие гости праздника, но и взрослые, желающие хотя бы один раз в году порезвиться, как делали это когда-то. Конкурсы я стараюсь придумывать сам – с детьми играем с бумажные и ватные снежки, – многим почему-то нравится закидывать этой атрибутикой именно Деда Мороза, – шарады, конечно же, с подарками", - добавил Кожухарь.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Рождество Христово: история и традиции празднования

Ну а какой же Дед Мороз без игр в заморозки! У детей такие конкурсы, кстати, развивают внимательность, скорость реакции, общительность. Шуточные состязание и призы любят и взрослые гости праздничных застолий. В этом случае Кожухарь, например, приглашает двух-трех девушек, которые "объявляются" елками, а мужчины должны из "нарядить" - передать им в руки побольше предметов, чьи названия начинаются на одну и ту же заранее объявленную букву. Хорошие организаторы новогодних торжеств в Кишиневе заранее оповещают о карнавальном формате встречи – даже водят дресс-код. И серьезные тети и дяди на один вечер становятся, например, Золушками, Джеками-Воробьями и другими популярными персонажами.

Все мы – братья-язычники

Загляните в Википедию, и прочтете, что молдавско-румынское слово "Крэчун", Рождество, – родственно древнерусскому народному названию рождественского поста — Корочун. По предположению великого Карамзина, такое наименование происходит из-за короткого периода световых дней в этом посту. Этим же словом, но несколько в другой форме, "Карачун", обозначается рождественская ночь на западе Украины, в Словакии и Чехии. Так же именуют рождественский хлеб в Галиции. Ну а корни самого слова – в имени славянского бога зимы, мороза, мрака и смерти Карачуна.

Есть сведения, что до XVIII века именно так в русских народных сказках величали Кощея Бессмертного. До сих пор кое-где в России о скончавшемся иногда говорят: "Вот и настал ему карачун". Да и сами зимние колядки с ряжеными – это отголосок чествования духов иного мира, чтобы те не чинили зла живым в самое холодное время в году.