Раскрыта тайна самых известных кишиневских львов

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Пожалуй, нет ни одного кишиневца или гостя молдавской столицы, у которого нет детской фотографии на львах в бывшем парке Пушкина, ныне это Общественный парк Штефана чел Маре. Однако далеко не все знают, откуда взялись там эти львы.

Изначально историки предполагали, что львы в парке появились после Второй мировой войны, "переехав" сюда из богатого или разрушенного особняка. Однако обнаружились архивные документы, исходя из которых ясно, что в 1932 году львы уже находились в парке.

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У кишиневских львов, как выяснилось, огромное количество двойников во всем мире. В Николаеве такие же львы установлены в конце IXX века, причем созданы они были итальянским скульптором. Подобные львы стояли в Хотине и в Алупке.

Николаевский лев

© Photo: oldchisinau.com Статуя льва в Николаеве, Украина

Лев в Алупке

© Photo: oldchisinau.com Статуя льва в Алупке, Крым

Все эти львы очень похожи. Нашлись и родоначальники этого прайда — оригиналы львов стоят в Ватикане и охраняют надгробие папы Климента XIII. Их в 1792 году изваял знаменитый скульптор Антонио Канова. Львы получились столь величественными, грустными и монументальными, что стали образцом для тысяч копий во всем мире.

Ватиканский оригинал

© Photo: oldchisinau.com Надгробие Климента XIII, Собор святого Петра, Ватикан.

Таким образом, становится ясно, что наши кишиневские львы — это не просто милый элемент тенистого парка, а члены единой львиной семьи — прайда, родоначальники которого родились в Ватикане.

Впрочем, откуда именно взялись наши кишиневские львы пока неизвестно — как неизвестен и точных год их появления в парке.

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