20:49 23 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
Репетиция первого полуфинала конкурса Евровидения-2018

В Молдове сообщили о сроках национального этапа "Евровидения-2019"

© Sputnik / Владимир Астапкович
Культура
Получить короткую ссылку
5810

Кто из молдавских исполнителей поборется за первое место на родине победительницы "Евровидения-2018", покажут итоги национального финала.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. В Молдове начался прием заявок на участие в национальном отборе для "Евровидения-2019", которое пройдет в Израиле.

Группа SunStroke Project на выступлении, архивное фото.
© Sputnik / Yana Zaharova
Группа из Молдовы, которая удивила зрителей Евровидения, выпустила новый клип

Напомним, что на "Евровидении-2018" победу одержала израильская певица Нетта – по правилам конкурса, следующее состязание исполнителей проходит в стране, которую представлял обладатель гран-при. Конкурс пройдет в Тель-Авивском конференц-центре, и будет состоять из двух полуфиналов, назначенных на 14 и 16 мая.

Финал конкурса состоится 18 мая 2019 года.

Шоу будут транслировать телеканал "Молдова-1", "Радио Молдова" и сайт TRM.MD.

Для записи на конкурс соискателям необходимо подать заявку на регистрацию с приложением необходимого аудиоматериала на цифровом носителе до 17:00 18 января 2019 года в Центр сбора по ул. Хынчешть, 64, офис телеканала "Молдова-1".

К участию в финале национального отбора, который состоится третьего марта, будут допущены 10 песен.

По теме

Организаторы "Евровидения" выдвинули премьеру Израиля ряд требований
Стал известен список стран-участниц "Евровидения-2019"
Музыкальные новинки недели: Жасмин, Басков, EMIN, Королева, Арбенина
Россиянка спела Hora Din Moldova на шоу "Голос"
Теги:
Евровидение
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Сказочное шествие: в Краснодаре прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек
Последствия цунами в Индонезии
Шокирующие последствия цунами в Индонезии - видео
Новогодний пазл.
Новогодний пазл - собери свой персонаж

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться