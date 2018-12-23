В Молдове сообщили о сроках национального этапа "Евровидения-2019"

Кто из молдавских исполнителей поборется за первое место на родине победительницы "Евровидения-2018", покажут итоги национального финала.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. В Молдове начался прием заявок на участие в национальном отборе для "Евровидения-2019", которое пройдет в Израиле.

© Sputnik / Yana Zaharova Группа из Молдовы, которая удивила зрителей Евровидения, выпустила новый клип

Напомним, что на "Евровидении-2018" победу одержала израильская певица Нетта – по правилам конкурса, следующее состязание исполнителей проходит в стране, которую представлял обладатель гран-при. Конкурс пройдет в Тель-Авивском конференц-центре, и будет состоять из двух полуфиналов, назначенных на 14 и 16 мая.

Финал конкурса состоится 18 мая 2019 года.

Шоу будут транслировать телеканал "Молдова-1", "Радио Молдова" и сайт TRM.MD.

Для записи на конкурс соискателям необходимо подать заявку на регистрацию с приложением необходимого аудиоматериала на цифровом носителе до 17:00 18 января 2019 года в Центр сбора по ул. Хынчешть, 64, офис телеканала "Молдова-1".

К участию в финале национального отбора, который состоится третьего марта, будут допущены 10 песен.