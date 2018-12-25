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Творческий вечер Евгения Доги

Евгений Дога: для меня жизнь в России и в Молдове неразделима

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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В уходящем году известный молдавский композитор Евгений Дога писал не только музыку, но и книги.

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Концерт в Нижнем Новгороде, книга в Бухаресте и зимние праздники в Кишиневе, - такие (вкратце) итоги уходящего года отметил для себя известный молдавский композитор Евгений Дога, который давно живет и работает в Москве.

Маэстро проведет зимние праздники в кругу семьи в молдавской столице. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik.

"Предпочитаю праздновать с семьей, уже 25 декабря улечу в Кишинев к жене. От шумных новогодних встреч я давно отказался — это, по моим понятиям, сугубо семейный праздник. Естественно, в зимние торжества мы будем принимать гостей. Может быть, и сами в гости пойдем, хотя я редко выхожу из дома" – сказал Дога. 

Композитор отметил, что его проживание в России и жизнь в Молдове дополняют друг друга, а минувший год был богат на события и личные достижения. 

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"Я написал ораторию для солистов, хора и оркестра, выступал с президентским симфоническим оркестром в Анкаре. Событием для меня стал концерт в Нижнем Новгороде. Я объездил почти все российские города, но туда раньше почему-то не попадал", - уточнил маэстро.

Дога с радостью отметил, что вышли и его музыкальные и литературные произведения.

"Говорю о нотах произведений для детей "Скрипунеллы" - дуэта скрипки и фортепиано, о песнях. Их начали издавать в Кишиневе. А в Бухаресте вышли две мои книжки про домашних животных — про кота "Амур и его амурные дела", и про песика "Джой и его собачьи дела", - сказал Евгений Дмитриевич.

Композитор поделился еще одной новостью - в следующем году будет опубликован сборник его новелл.

"За жизнь накопилось много интересного материала, над которым я размышлял и решил изложить на бумаге, чтобы освободить свою память и поделиться поучительными вещами. Поучительными, кстати, и для меня самого", - сказал он.

Полную версию интервью читайте на сайте Sputnik Молдова в субботу, 30 декабря.

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