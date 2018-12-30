В 2019 году на экраны выйдет первый молдавский фильм ужасов - видео

В Молдове снимали социальные, драматические, комедийные и исторические фильмы, но не было кинокартин в жанре "хоррор".

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Впервые в истории отечественного кинематографа в Молдове сняли полнометражный фильм ужасов. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik Молдова известный молдавский и российский кинорежиссер и сценарист, глава Национального центра кинематографии Валерий Жереги.

По словам Жереги, в нашей стране снимали социальные, драматические, комедийные и исторические фильмы, но до сих пор не было кинокартин в жанре "хоррор".

© Sputnik / Miroslav Rotari Жереги о молдавском кино: оно есть, но показывать негде

Он отметил, что лента уже готова, а ее премьеру готовят в 2019 году.

Режиссером фильма выступил Игорь Садовский, который окончил Киноакадемию в Милане.

"Игорь Садовский – профессионал, его команда всегда хорошо подготовлена", - подчеркнул Жереги.

Картину удалось сделать всего за год. Название фильм пока не раскрывается.

Игорь Садовский снял уже несколько фильмов, среди них: "Спектрум" и "Флутулус".