Молдавские сказки во плоти - куда отправиться туристам

Молдова – страна легенд и сказок, и каждый народ, живший и поныне живущий здесь, оставил в старину часть своей генетической памяти в духовном наследии страны.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik, Федор Ларионов. Но сказки для Молдовы – это не просто истории из книжек, а нередко и материальные свидетельства. Некоторые из них уже стали местом паломничества туристов.

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Рашковские преданья

На левом Берегу Днестра стоит село Рашков, знаменитое в истории, религиозных явлениях и в сфере регионального архитектурного наследия. Есть здесь еще и местные "легенды во плоти".

Живописный рашковский комплекс особенно красив в октябре, когда осень не скупится на яркие краски. В урочище на берегу Днестра растет много кизила и шиповника, поэтому склон величавой скалы в это время изрезан багряными лоскутами. Скалу так и называют – Красная, или по-рашковски – Червонка. Незабываемое зрелище открывается на закате: с заходом солнца Червонка окрашивается в красный цвет. Местные жители тем временем, любуются скалой с подножья.

В урочище есть места, которые они обходят стороной. Одно из них – чертов мост.

"По легенде это – висящий мост, созданный естественным путем. Сам по себе он очень узкий и люди боятся по нему ходить. Поэтому считается, что кроме чертей там никто не ходит", - рассказала краевед.

© Sputnik / Irina Leahova Как легендарный барон Мюнхгаузен связан с историей Бендерской крепости

Еще одно мистическое место в рашковском разломе – камень "кукуманя". По легенде две сестры пришли к нему и стали играть в прятки. Маня забралась на вершину. А Оля ее искала и кричала "Ку-ку, Маня!". Но Маня сорвалась с камня, который теперь местные жители обходят стороной.

Сто холмов

Перемещаемся с левого берега Днестра на правый и едем в стороны Рышканского района. Здесь расположена Долина ста холмов, уникальное в Европе место, где сконцентрированы морские отложения древних морей, некогда покрывавших эту местность – Тортонского и Сарматского. Памятник природы "Сто холмов" раскинулся на территории около 1600 гектаров к юго-юго-востоку от сел Браниште и Аврамень Рышканского района.

По одной из версий, этот рельеф образовался 10-20 миллионов лет назад. Другие исследователи утверждают, что явление природы образовалось из-за оползней и обвалов.

Местные же жители хранят предания о том, что эти порядка 3,5 тысяч (конечно же, их не сто) холмов – рукотворные курганы над захоронениями гето-даков или молдаван, боровшихся с турками-османами. По крайней мере, именно так люди объясняют некую упорядоченность этих возвышенностей.

Ну и, конечно же, одна из традиционных сказок о скрытой под землей золотой картере османского вельможи тоже относится к Долине ста холмов. Сказывают, будто заблудилась в том месте маленькая девочка, и открылся перед ней холм, где стояла золотая карета, и сидел в ней турок в золотой чалме. Девочка испугалась и убежала. А когда вышла к родному селу, оказалось, что не было ее дома целых три года.

Бендерская колдунья

Над Бендерами, говорят, летал на ядре барон Мюнхгаузен, еще поговаривают, что местную крепость брал Суворов. Во все это за отсутствием подтвержденных данных, конечно же, сложно поверить, равно как и в сказку о том, что османы наняли для защиты Бендер злую колдунью.

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Советский и российский фольклорист молдавского происхождения Виктор Гацак (1933-2014) в своих публикациях свидетельствует о том, что в селе Варница в прошлом веке было записано предание фантастического содержания. В легенде в сказочной форме описывается противостояние осман и русских под Бендерами в XVIII веке.

"В предании повествуется о том, что сила Бендерской крепости — не в укреплении, а в заступничестве злой колдуньи. В обоих версиях легенды злое существо называется русскими, лишь слегка видоизмененными словами, но на молдавский манер — "колдуня", "волшебницэ". Колдунья не дает войскам подступить к неприятельской крепости. "Она насылала на них туман, и не мог приблизиться никто ни к валам, ни к стенам — такую она силу имела". Колдунья обладает неуязвимостью — пуля не может убить ее. Долгое время с помощью ведьмы неприятельская крепость оставалась неприступной", — писал Виктор Гацак.

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И тут, по его словам, на авансцену повествования вступает Александр Васильевич Суворов. Он в этих условиях проявляет выдержку, не идет на штурм: "… не послал армию, чтобы турок ее изрубил, а принялся прикидывать, что делать".

"Суворов находит способ расправиться с колдуньей, наблюдая за крепостью с кургана возле села Гыска. В руках у Суворова ружье с необычным зарядом: "…сорвал с одежды золотые пуговицы, зарядил ими ружья со ствола". Когда, наконец, появляется колдунья, Суворов с первого выстрела убивает ее. Русские войска овладевают крепостью: "…выбили турок и погнали их вниз по долине"", — цитирует Гацак старинную легенду.

В другой версии предания повествование более развернутое, легендарно-фантастический элемент еще значительнее. "Волшебницу" сбивает со столба суворовский солдат. Свою "берданку" он заряжает для этого особым зарядом.

А в 1880-х годах было записано другое сказание о взятии Бендер, уже украинское. Там тоже есть колдунья, "чарiвниця", обороняющая крепость. Она сидела в Бендерах "на стовпi" и возвращала "всi кулi". Метким выстрелом ее сбивает со столба солдат, который погибает.

Все здесь понятно, кроме одного — почему слова, которыми в этой легенде обозначен антагонист, являются молдавской адаптацией с русского языка, а не переведены? Ответ прост — корни предания берут начало в русской фольклорной традиции. В качестве примера Гацак приводит сказание о колдунье города Риги и русском солдате Петре, которому удалось ее победить.

Пещера гайдука и "Турецкая тарелка"

В Сороках есть целый ряд топонимов, связанных с именем молдавского национального героя – гайдука Бекира. Это и Бекиров яр, и Бекирова пещера, и мостик Бекира. Здесь, по преданию, знаменитый борец с богачами скрывался от властей.

А близ села Рудь сохранились остатки земляной крепости, которую в народе называют "Fărfuria turcului" (Турецкая тарелка или Тарелка турка) из-за ее почти круглой формы. По легенде, Штефан Великий, победив осман и татар при Липнике, повелел оставшимся в живых врагам насыпать в этом месте землю для возведения укрепления. Но это не более, чем легенда, потому что историки относят объект к X-XII векам.

А вот еще места в Молдове, куда можно отправиться, чтобы узнать много интересного о нашей истории.