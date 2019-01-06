14:45 06 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.21
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.63
Поиск

Первый звуковой фильм Молдовы: архивное видео поразило зрителей

© Photo: Public domain
Культура
Получить короткую ссылку
188 0 0

Что стало с первым звуковым фильмом Молдовы: посмотрите фрагменты дебюта нашей страны в кинематографе.

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Первый молдавский звуковой фильм называется просто - "Советская Молдавия". Он был снят в 1938 году Киевской киностудией.

© Photo: Public domain
Красавицы немого кино покоряли публику без звука
12

Съемки художественно-документальной ленты проходили в расположенном на левом берегу Днестра селе Подойма Каменского района Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики.

77 лет МССР: советская Молдавия — мерило нашей действительности >>>

Ленту сняли наш земляк, будущий известный писатель, участник Великой Отечественной войны, соратник Сидора Ковпака — Петр Вершигора, — тогда он только окончил режиссерский факультет ВГИКа, — и режиссер Григорий Гричер.

В картине отражена жизнь МАССР. Фильм был снят на Киевской киностудии по сценарию, написанному Петром Вершигорой в сотрудничестве с Андреем Мартыновым.

В киноленте снялись Домникa Дариенко, Кирилл Штирбу, Константин Константинов, Екатеринa Казимировa, Трифан Грузин и другие. Многие из этих артистов позже прославились в советском кинематографе.

Валерий Жереги.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Жереги о молдавском кино: оно есть, но показывать негде

Советская Молдавия — цветущий край или оккупированная земля >>>

Трифан Грузин — народный артист Молдовы, был одним из самых востребованных театральных актеров в молдавском кино. Он стал сниматься на студии "Молдова-фильм" в первый же год ее основания в 1957 году, сразу же сыграв центральную роль колхозного бондаря Врэбиуцэ в фильме по сценарию Иона Друцэ "Не на своем месте". Специфику игры на экране он освоил быстрее других театральных актеров, благодаря своему умению адаптироваться к новому искусству. Кинокамеру он просто не замечал, а ведь на первых порах объектив съемочного аппарата гипнотизировал начинающего актера и выбивал его из привычной к сцене ситуации.

Константин Константинов свою артистическую деятельность начал в Тираспольском музыкально-драматическом театре, где создал целую галерею образов. В годы Великой Отечественной войны работал в ансамбле молдавской песни и танца "Дойна", потом в труппе объединенного русско-молдавского театра, эвакуированного в Туркменистан. С 1944 года выступал на сцене Музыкально-драматического театра им. А. С. Пушкина (ныне Национальный театр имени Михая Эминеску). В 1953 году Константинову было присвоено звание народного артиста МССР. В театре он сыграл около 100 ролей — как драматических, так и комедийных. Константин Константинов сыграл также порядка 50 ролей на экране — как главных, так и эпизодических. 

Будич: нам говорили – у вас что – будут орки с лопатами бегать?
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Будич: будем менять стереотип о молдавском кино

За что давали звание Героя Советского Союза в первые дни ВОВ >>>

Кирилл Штирбу окончил Одесское театральное училище в 1937 году и поступил в труппу Молдавского музыкально-драматического театра Тирасполя. С 1940 года ‒ актер Молдавского музыкально-драматического театра им. А. С. Пушкина. Выступал в роли Ленина в спектаклях театра. Дублировал актера Бориса Щукина, исполнявшего роль Ленина в фильмах о Ленина. Был депутатом Верховного совета МССР трех созывов. В 1960 году получил звание народного артиста СССР.

Домника Дариенко служила в Драматическом театре имени А. С. Пушкина. Исполнила более 100 ролей в театре и кино. В 1957 году была удостоена звания народной артистки МССР, а в 1974-м — народной артистки СССР. Домника Дариенко — кавалер ордена Республики. Покинула сцену в 1989 году, в возрасте 70 лет, но никогда не расставалась с театральным миром. В 1999-2004 годах актриса была председателем Лиги ветеранов сцены РМ и заботилась о своих коллегах — престарелых артистах.

В Молдавии не осталось в живых ни одного Героя Советского союза >>>

Екатерина Казимирова — народная артистка Молдавской ССР, супруга Константина Константинова. В 1939 году окончила Одесское театральное училище и поступила на сцену Молдавского музыкально-драматического театра имени А. С. Пушкина в Кишинёве. Ее дебют в кино состоялся на киностудии имени Горького в 1955 году в фильме "Ляна". Затем последовало множество в основном эпизодических ролей в фильмах "Последний гайдук", "Красная метель", "Где ты, любовь?" и других. Была депутатом Верховного совета МССР.

Предлагаем вашему вниманию фрагменты фильма "Советская Молдавия".

По теме

Кино, как источник дохода: у кого из актеров самые высокие гонорары
Кино Буджака: первый гагаузский фильм показали на кинофестивале в Турции
Теги:
история, Кино, молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые горячие снегурочки года растопят и арктические льды, и мужские сердца
На малолитражку поставили мотор от вертолета — скорость до 354 км/ч
На машину поставили мотор от вертолета - она развила скорость 354 км/ч
Молдова. Зима. Праздники
Словно в сказке: как в Молдове проходит Рождественский карнавал

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться